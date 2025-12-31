Las novedades de la semana de Life and Style

Birkenstock presenta las sandalias perfectas para la temporada

Solana Shearling, las primeras sandalias pensadas exclusivamente para el invierno urbano y seco con twist deportivo, finalmente llegaron a México. Su diseño cerrado por la tira de velcro y su capacidad para albergar calcetines gruesos y texturizados Birkenstock la convierten en una aliada inesperada para la estación fría. Son ideales para usarse con calcetines de lana, punto grueso con patrones gráficos o incluso en tonos contratantes.

Negra Modelo x Turin: Las celebraciones tienen un nuevo sabor

Cerveza Modelo y Chocolate Turín se unen para crear Negra Modelo Chocolate Turín, una edición limitada que celebra la Navidad con dos sabores icónicos de México. Elaborada sobre la base de Negra Modelo e infusionada con cacao semi amargo, ofrece notas de malta tostada, caramelo y café. Con 4.7% de alcohol, es ideal para maridar postres o platillos intensos y estará disponible durante la temporada navideña y hasta el próximo 14 de febrero de 2026.

Minor Hotels anuncia la apertura de Anantara en Argentina

Minor Hotels dio a conocer el nuevo establecimiento Anantara que se desarrollará en Ushuaia, Argentina. Con su inauguración prevista a inicios de 2028, este complejo turístico frente al mar ofrecerá 60 lujosas habitaciones y suites, un amplio spa y centro de bienestar a nivel del mar, conceptos gastronómicos exclusivos e instalaciones para reuniones. Además, sumergirá a los huéspedes en experiencias transformadoras y arraigadas en la localidad, sin dejar de lado su profundo compromiso con la preservación del medio ambiente.

La campaña “7 For All Mex” llega a la boutique de Vía Santa Fe con exclusivo shooting

La marca californiana de lujo, 7 For All Mankind reconocida por sus diseños y caracterizada por utilizar premium denim en sus colecciones, presentó “7 For All Mex”, una campaña que celebra a personas que ponen en alto el nombre de México a través de su talento, autenticidad y estilo. La iniciativa reconoce a figuras creativas e innovadoras que, con su visión y actitud, reflejan el espíritu libre pero sofisticado que distingue a la marca.

Así es LG Sound Suite, el primer sistema de barra de sonido con tecnología Dolby Atmos Flexconnect

LG estará transformando el entretenimiento en el hogar con LG Sound Suite, un sistema de audio doméstico que ofrece a los consumidores flexibilidad. Su componente principal es la barra de sonido H7, la primera del mundo con Dolby Atmos FlexConnect, que ofrece un sonido envolvente que se adapta a la distribución de la habitación sin necesidad de configuraciones complicadas. Funciona con televisores premium de LG, permitiendo a los usuarios conectar cualquiera de sus componentes inalámbricos.

La línea Personal Care de Rowenta llega a México

Rowenta lanzó este año en México su línea Personal Care, diseñada para mujeres que buscan estilo, practicidad y cuidado en cada peinado. Su nueva gama combina tecnología europea de vanguardia con un diseño pensado para la rutina diaria. Ofrece los productos: ThermoCare (alaciadora) con placas de titanio y 5 niveles de temperatura, Nano (secadora) con tecnología iónica y golpe de aire frío para fijar el peinado y Air Shape (cepillo de aire caliente multifuncional) con accesorios versátiles, 3 velocidades y 3 temperaturas.

Pandora celebra la conexión y emoción de la temporada

Pandora invita a redescubrir el verdadero significado de regañar en esta temporada a través de una propuesta inspirada en la conexión, alegría e imaginación: Pandora Moments y Pandora Timeless. La primera se inspira en el brillo del cielo nocturno con nuevos charms lunares elaborados en cristal iridiscente, mientras que la segunda presenta diseños de moños brillantes y piedras en corte corazón que capturan el espíritu festivo.