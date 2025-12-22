El lujo se reinventó en 2025 a través de colaboraciones que cruzan arte, deporte y cultura urbana. Estas son las cinco alianzas de moda que no solo marcaron tendencia, sino que elevaron el estándar creativo de la industria global.
Best of the Best | Las 5 colaboraciones de moda que elevaron el lujo en 2025
LOUIS VUITTON X TAKASHI MURAKAMI
La maison retoma su célebre colaboración iniciada en 2003 bajo el mando de Marc Jacobs con más de 70 piezas que actualizan piezas clásicas de la mano del artista japonés.
THE NORTH FACE X UNDERCOVER
Las icónicas marcas unen fuerzas en la cuarta entrega de la colaboración SOUKUU, que fusiona el mundo del outdoor con la moda urbana. Una colección compuesta por prendas como chamarras, pantalones, camisetas, accesorios, calzado y mochilas de cintura ideales para realizar actividades al aire libre. Cada pieza incorpora tecnología avanzada.
RAY BAN X A$AP ROCKY
Una colaboración que redefine el futuro con lanzamientos icónicos como Wayfarer Puffer, que convierte la silueta tradicional en una declaración de moda.
LACOSTE X NOVAK DJOKOVIC
GOAT, la última colección del tenista con la marca, incluye cinco piezas protagonizadas por el nuevo logotipo, que sustituye al cocodrilo por una cabra.
PUMA X KIDSUPER
Chamarras con estampado, trajes deportivos con tecnología Cellerator con estética deportiva vintage son parte de la collab bajo la visión de Colm Dillane.