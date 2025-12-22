LOUIS VUITTON X TAKASHI MURAKAMI

Louis Vuitton y Takashi Murakami hicieron una de las mejores colaboraciones en el mundo del lujo. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

La maison retoma su célebre colaboración iniciada en 2003 bajo el mando de Marc Jacobs con más de 70 piezas que actualizan piezas clásicas de la mano del artista japonés.

THE NORTH FACE X UNDERCOVER

SOUKUU es la colaboracón entre North Face y Undercover. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Las icónicas marcas unen fuerzas en la cuarta entrega de la colaboración SOUKUU, que fusiona el mundo del outdoor con la moda urbana. Una colección compuesta por prendas como chamarras, pantalones, camisetas, accesorios, calzado y mochilas de cintura ideales para realizar actividades al aire libre. Cada pieza incorpora tecnología avanzada.

RAY BAN X A$AP ROCKY

Con la colaboración con RayBan, A$AP Rocky demuestra una vez más que es un referente en la moda. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Una colaboración que redefine el futuro con lanzamientos icónicos como Wayfarer Puffer, que convierte la silueta tradicional en una declaración de moda.

LACOSTE X NOVAK DJOKOVIC

Uno de los mejores tenistas de la historia se unió a Lacoste. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

GOAT, la última colección del tenista con la marca, incluye cinco piezas protagonizadas por el nuevo logotipo, que sustituye al cocodrilo por una cabra.

PUMA X KIDSUPER

Puma apostó por aliarse con Kidsuper. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Chamarras con estampado, trajes deportivos con tecnología Cellerator con estética deportiva vintage son parte de la collab bajo la visión de Colm Dillane.