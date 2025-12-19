Calidad, moda y actitud cool para esta temporada

Entre las piezas clave de la colección destacan:

Botas Premium Downpour Waterproof Super Boot para hombre

Una nueva interpretación de la icónica Super Boot. Confeccionadas en piel Timberland® Premium, presentan un diseño robusto con acentos de inspiración vintage. Incorpora forro de piel para mayor confort y una membrana impermeable que protege eficazmente contra la lluvia.

Botas Bellevaux Tall Zip para mujer

Un básico infalible del invierno. Estas botas altas están elaboradas con piel Timberland® de alta calidad y forro ReBOTL™ —fabricado con 50% de plástico reciclado—, ofreciendo abrigo, comodidad y un diseño atemporal ideal para el día a día.

Chamarra puffer repelente al agua Relaxed Fit para hombre

Diseñada para brindar abrigo sin limitar el movimiento, su mezcla de algodón y nylon evita la rigidez excesiva. Incluye botones automáticos, bolsillos cargo con solapa y cuello tipo bomber. Disponible en tres tonos versátiles.

Chamarra puffer de pana Regular Fit para mujer

Gracias a su tecnología impermeable de tres capas, esta prenda está lista para enfrentar cualquier condición climática. Detalles técnicos como bolsillos con cierre, puños elásticos y dobladillo ajustable, elevan su funcionalidad sin perder estilo.

