La temporada más fría del año exige algo más que un chocolate caliente para enfrentar el clima. Pensando en ello, Timberland presenta su nueva colección de invierno 2025, una propuesta diseñada para aportar calidez, sofisticación y comodidad sin sacrificar estilo.
Calidad, moda y actitud cool para esta temporada
La línea combina materiales premium, tecnologías de protección contra el clima y una estética versátil que se adapta con naturalidad tanto a la vida urbana como a las escapadas al aire libre. El resultado: prendas funcionales y bien construidas que permiten disfrutar del invierno con total confianza, incluso en las temperaturas más bajas.
Entre las piezas clave de la colección destacan:
Botas Premium Downpour Waterproof Super Boot para hombre
Una nueva interpretación de la icónica Super Boot. Confeccionadas en piel Timberland® Premium, presentan un diseño robusto con acentos de inspiración vintage. Incorpora forro de piel para mayor confort y una membrana impermeable que protege eficazmente contra la lluvia.
Botas Bellevaux Tall Zip para mujer
Un básico infalible del invierno. Estas botas altas están elaboradas con piel Timberland® de alta calidad y forro ReBOTL™ —fabricado con 50% de plástico reciclado—, ofreciendo abrigo, comodidad y un diseño atemporal ideal para el día a día.
Chamarra puffer repelente al agua Relaxed Fit para hombre
Diseñada para brindar abrigo sin limitar el movimiento, su mezcla de algodón y nylon evita la rigidez excesiva. Incluye botones automáticos, bolsillos cargo con solapa y cuello tipo bomber. Disponible en tres tonos versátiles.
Chamarra puffer de pana Regular Fit para mujer
Gracias a su tecnología impermeable de tres capas, esta prenda está lista para enfrentar cualquier condición climática. Detalles técnicos como bolsillos con cierre, puños elásticos y dobladillo ajustable, elevan su funcionalidad sin perder estilo.
La colección se complementa con accesorios y capas térmicas pensadas para quienes buscan equilibrio entre confort, diseño y funcionalidad. Una propuesta que reafirma a Timberland como una marca con espíritu de exploración, reconocida por crear piezas duraderas, responsables y capaces de elevar cualquier look invernal.