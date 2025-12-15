Las novedades de la semana de Life and Style

New Balance presenta “Made in USA" su colección otoño/invierno 2025

New Balance reveló su más reciente colección Made in USA otoño/invierno, donde converge una mezcla sofisticada en tonos tierra de temporada y una gama de neutros. Este lanzamiento resalta algunos de los modelos más reconocidos: el 992 y el 990v6. Por ejemplo, el calzado 990v6 y el 992 se presentan en tonos tierra otoñales; el 990v6 combina inspiración runner con base de malla blanca y acentos azules, junto con superposiciones de gamuza y materiales sintéticos en café y beige de temporada.

Celebra las fiestas decembrinas con el panettone di Bottega

Queda como un campeón en estas reuniones decembrinas con el panettone di Bottega, preparado con masa madre y siguiendo una receta italiana que se ha transmitido durante siglos. Su elaboración requiere un proceso artesanal de tres días, que garantiza un producto único en sabor y textura. Su elaboración incluye pasas y frutas cristalizadas de naranja y limón maceradas en ron, coronado con un glaseado de almendras y almendras enteras que aportan una textura crujiente y deliciosa. Disponible en la tienda Bottega en Orizaba 39, Roma Norte.

Tequila Arette celebra 125 años de El Llano con edición especial

Arette celebra el 125 aniversario de la Destilería El Llano, casa de la marca. Para celebrarlo, Arette lanzó una edición especial: Aniversario 125 años, un tequila blanco reposado durante siete años en vidrio dentro del primer horno de cocción original de El Llano, que no se había utilizado en más de 40 años y que ahora se destina a añejar las producciones especiales de la familia. Esta edición está disponible únicamente en un lote reducido de venta exclusiva en la destilería, reforzando su carácter limitado y profundamente ligado al origen.

Atoderm, la nueva línea corporal de Bioderma perfecta para tu rutina diaria

Bioderma creó Atoderm, la gama corporal que responde a las necesidades esencial es de la piel. Cada fórmula de los productos refuerza la barrera cutánea, aporta humectación duradera y restaura el equilibrio que garantiza una piel sana. Ofrece texturas suaves, alta tolerancia y eficacia clínicamente comprobada. Entre los productos disponibles se encuentran el aceite de ducha; aceite dermolimpiador que ofrece 24 horas de humectación y la crema ultra; ideal par piel normal a seca y piel sensible que humecta desde la primera aplicación.

BR-X3 Tourbillon Micro-Rotor, el reloj imperdible de edición limitada de Bell & Ross

Bell & Ross presenta el BR-X3 Tourbillon Micro-Rotor, una pieza de Alta Relojería limitada a tan solo 25 ejemplares. Su caja transparente de acero y zafiro revela el movimiento de manufactura BR-CAL.389, con tourbillon volante a las 5:30 y micro-rotor integrado, lo que permite un grosor total de tan solo 9 mm. La arquitectura cuadrada, completamente esqueletizada, luce una precisa rejilla relojera, 26 rubíes, puentes cepillados y cantos pulidos a mano, con una reserva de marcha de 58 horas. Está inspirado en la abstracción geométrica de Mondrian y el minimalismo funcional de Charlotte Perriand.

Llega a México OTS, la marca que fusiona moda, arte y comunidad

Open To Suggestions (OTS), la marca que fusiona moda, arte y comunidad desde una visión contemporánea y al estilo de Latinoamérica, llegó a México. Cada prenda acompaña procesos personales y emocionales y, sus formas orgánicas texturas naturales y fluidez estética refuerzan la idea de que el estilo también evoluciona. La marca no se dirige a un público tradicional, sino a una actitud: personas que se mueven, que cambian, que no temen explorar nuevas versiones de sí mismas, que viven en autenticidad y que se expresan desde el alma.