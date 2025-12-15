Ford Edge Híbrida 2026: La SUV que entiende a la familia moderna

En un mundo que te exige mayor control en el camino, tener a la aliada perfecta es una tarea difícil, pero no imposible. La Nueva Ford Edge Híbrida 2026 llega a México para conquistar a quienes buscan más espacio, estilo y tecnología en cada trayecto.

Ahora con tres filas de asientos, techo panorámico, un motor híbrido y una experiencia de manejo tan intuitiva que sentirás que el auto piensa contigo, esta renovada SUV se convierte en la compañera de esas familias que no se detienen.

La Nueva Ford Edge Híbrida 2026 estará disponible en dos versiones: Trend y Titanium. La versión Trend es la opción ideal para quienes buscan un equilibrio entre diseño, espacio y tecnología. Mientras la versión Titanium, eleva la experiencia con detalles y acabados más sofisticados. En pocas palabras: Trend es funcional y completa; Titanium es lujo y comodidad al máximo nivel.

Su nuevo motor híbrido y sus sistemas de tracción FWD y AWD respectivamente, te dan la potencia necesaria para escapadas de fin de semana, mientras su eficiencia te acompaña sin preocuparte por el tráfico de la ciudad. Esto permite recorrer largas distancias con menor consumo de combustible, en respuesta a una mayor responsabilidad ambiental.

Y si hablamos de tecnología en el camino, la Nueva Ford Edge Híbrida 2026 sabe lo que hace: su pantalla táctil de 13.2’’, su equipo de sonido B&O, asientos calefactables y su sistema de navegación conectado a la Ford App convierten cada ruta en una experiencia fluida para tener el control estés donde estés.

Más que un cambio en su diseño, esta SUV está pensada para las familias vanguardistas que crecen, para esos grupos de amigos que viajan juntos y conductores que quieren más espacio y opciones de sostenibilidad premium. La Nueva Ford Edge Híbrida 2026 no solo mueve a la familia moderna: la inspira a vivir más, viajar más y disfrutar cada kilómetro con estilo.

