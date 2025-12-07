Las novedades de la semana de Life and Style

Hublot presenta dos relojes con espíritu invernal que desearás en tu colección

Hublot lanza los modelos Big Bang Unico Winter Sapphire y Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic, ambos fabricados en zafiro o titanio y cerámica que presentan tonos blanco hielo y azul glaciar. El reloj dispone de una masa oscilante con un diseño único en forma de copo de nieve, visible a través del fondo de la caja, un sutil guiño a la estación. En el caso del modelo Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic, habrá una edición limitada a 200 unidades; mientras que la edición Sapphire contará con tan solo 30 unidades disponibles en punto de venta Hublot seleccionados.

Bushmills lanza en México el icónico Bushmills Single Malt 30 años

La famosa destilería presenta su lanzamiento Bushmills Single Malt 30 años, una joya de edición limitada que encarna la paciencia, maestría y arte del tiempo. este whiskey ha sido cuidadosamente madurado en barricas de bourbon y oloroso sherry durante 14 años, antes de finalizar su añejamiento durante 16 años adicionales en barricas de primer llenado de Pedro Ximénez (variedad de uva blanca que crece en varias regiones vitivinícolas españolas). El resultado es un equilibrio perfecto entre la elegancia, la dulzura y la complejidad aromática que distingue a los grandes single malts del mundo.

IQOS Curious X y ZAMNA lanzan alianza global comenzando en Tulum

IQOS se complace en anunciar una colaboración global dinámica con el icónico festival de música ZAMNA. Esta colaboración transformará el panorama de los festivales al defender un cambio positivo en las experiencias musicales. Ambas marcas presentan un compromiso compartido para impulsar una cultura libre de humo donde la innovación se fusiona con el sonido en una experiencia sensorial inmersiva. IQOS Curious x Zamna Tulum ofrecerá una experiencia inigualable del festival en IQOS House; una activación inmersiva que brindará a los asistentes experiencias exclusivas, incluyendo la personalización de dispositivos, acceso VIP y más.

Jaeger-LeCoultre presenta su nuevo modelo Master Control Classic

La marca Jaeger-LeCoultre está inspirado en una referencia histórica que captura las proporciones clásicas y la estética sobria en una caja de acero de 36 mm, solo dos milímetros más grande que su predecesor histórico. Es fiel al original en todos los detalles estéticos y desprende un encanto vintage con su paleta de colores fríos, blanco plateado y su diseño minimalista. Esta edición limitada de 500 piezas cuenta con una caja de acero que se complementa con una esfera clásica de color plata tornasolado, índice triangúlales alargados y puntos luminiscentes que marcan las horas, junto con agujas Dauphine.

“Happy Holidays”, el nuevo cortometraje de Montblanc dirigido por Roman Coppola

La más reciente campaña Happy Holidays de Montblanc se desarrolla en la ficticia biblioteca de alta montaña del Observatorio del Mont Blanc, un maravilloso telón de fondo para un nuevo cortometraje, dirigido por Roman Coppola. Esta colaboración es la tercera inmersión de Coppola en el colorido universo de la maison. Junto con el cortometraje de Coppola, la campaña Happy Holidays de Montblanc incluye una serie de fotografías de Charlie Gray que captan al reparto y a los embajadores internacionales Xin Zhilei y Jing Boran con piezas de la colección de otoño/invierno 2025.

Boyfriend’s Shirt presenta su nueva propuesta de chaquetas

Boyfriend’s Shirt redefine la versatilidad con sus chaquetas funcionales —piezas diseñadas para adaptarse al ritmo de la vida contemporánea—. Modelos como la Haven Jacket y la League Jacket encarnan una nueva visión: la de prendas transformables que pueden utilizarse de distintas maneras, ofreciendo libertad, dinamismo y una estética moderna. Con cortes limpios, siluetas relajadas y una confección pensada para durar, Boyfriend’s Shirt apuesta por un diseño inteligente que acompaña cualquier escenario: de la ciudad al viaje, del trabajo al descanso.

Seasons Love Your Skin, la nueva era de la dermocosmética en México

Seasons Love Your Skin es una marca 100% mexicana que está revolucionando el cuidado de la piel con fórmulas desarrolladas en el país, inspiradas en su riqueza natural y diseñadas específicamente para las necesidades de las pieles latinas. Todos sus productos tienen ingredientes naturales, libres de crueldad animal y sin tóxicos ni abrasivos. Sus texturas ligeras y de rápida absorción están pensadas para el clima, condiciones y estilo de vida latino. Cuenta con una línea completa de productos que cubren cada necesidad de la piel con soluciones específicas y sencillas.