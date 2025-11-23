Las novedades de la semana de Life and Style

Authentic Beauty Concept presenta productos veganos para cabello que desearás tener

Porque siempre es un buen momento para el autocuidado, Authentic Beauty Concept presenta una selección de productos veganos para el cabello, creados para contribuir a tu bienestar. Sus fórmulas son veganas, libres de siliconas, sulfatos y crueldad animal. Por ejemplo, hydrate es ideal para cabello seco; glow para cabello teñido; replenish para pelo dañado; amplify para cabello fino, bare cleanser para el cuero cabelludo sensible y styling ofrece fijación natural para looks ligeros y sin esfuerzo. Todos los productos vienen en empaques sostenibles.

Converse presenta la colección 1908 Bronco Boot, curada por Tyler, The Creator

Converse lanzó 1908 Bronco Boot, la nueva silueta inspirada en la amplia historia de botas de la marca bajo la visión de Tyler, The Creator. Para esta reinterpretación, el artista aborda el archivo Converse para ofrecer un espectacular diseño: un tope de goma moldeado con textura de diamante define la base del diseño, combinado con un upper dividido que aporta dimensión. Cada detalle fue cuidadosamente pensado: desde las agujetas redondas y los herrajes metálicos, hasta la costura visible en la falsa vira. Ya disponibles con un precio de $3,599.00 pesos.

Ferragamo Caffè llega a El Palacio de Hierro Polanco

Ferragamo Caffè es un espacio abierto por tiempo limitado en El Palacio de Hierro Polanco, diseñado para sumergir a los visitantes en la estética, la esencia y el espíritu de la marca. El espacio se divide en dos áreas: una esquina de café relajada en la entrada que conduce a la barra principal y al salón central, donde se vive una experiencia gastronómica italiana única. El menú presenta clásicos profundamente arraigados en la cultura italiana, como vitello tonnato o arancini acompañados de un ragù cocinado a fuego lento. La selección de postres incluye pasteles que hacen un guiño a los colores, texturas y motivos de las creaciones icónicas de la marca.

Maestro Dobel 50, 1975: una edición especial imperdible

Maestro Dobel 50, 1975 es parte de la auténtica colección Dobel 50 Ediciones, un homenaje al arte del añejamiento. La elaboración de este lanzamiento combina tres tipos de barricas excepcionales: roble americano y roble francés, en las que el tequila reposa por al menos 36 meses. En notas de cata destacan aromas intensos de roble tostado, frutos secos, caramelo y miel maple, con sutiles ecos de fruta madura y en vista ofrece ámbar profundo con destellos dorados, símbolo de la nobleza de su añejamiento.

El restaurante Lalo! cerrará sus puertas temporalmente

Tras más de una década, el restaurante Lalo! del chef Eduardo García, anuncia el cierre temporal de sus puertas para iniciar un proceso de renovación que marcará el comienzo de una nueva etapa en su historia. Desde su apertura en 2014, se distinguió por su ambiente relajado, además de una carta que conquistó a visitantes locales y extranjeros con sus pancakes, pizzas y desayunos clásicos y su emblemática pared ilustrada. Aunque aún no hay fecha concreta de reapertura, el restaurante aseguró a los comensales que volverán en 2026.