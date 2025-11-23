Publicidad

Las novedades de la semana de Life and Style

Acá una nueva edición de nuestra selección de novedades y lanzamientos desde diversos frentes: cuidado personal, moda y más.
dom 23 noviembre 2025 12:00 PM
No me dejarán mentir… el domingo es un día en el solemos ponernos al corriente en todos los sentidos. Ya sea que lo tomes para reordenar tu hogar, leer o hacer limpieza profunda, también es un gran día para conocer los lanzamientos y novedades que diversas marcas nos ofrecen.

Así que prepárate tu bebida preferida y disfruta de nuestra selección de esta ocasión.

Authentic Beauty Concept presenta productos veganos para cabello que desearás tener

Porque siempre es un buen momento para el autocuidado, Authentic Beauty Concept presenta una selección de productos veganos para el cabello, creados para contribuir a tu bienestar. Sus fórmulas son veganas, libres de siliconas, sulfatos y crueldad animal. Por ejemplo, hydrate es ideal para cabello seco; glow para cabello teñido; replenish para pelo dañado; amplify para cabello fino, bare cleanser para el cuero cabelludo sensible y styling ofrece fijación natural para looks ligeros y sin esfuerzo. Todos los productos vienen en empaques sostenibles.

Converse presenta la colección 1908 Bronco Boot, curada por Tyler, The Creator

Converse lanzó 1908 Bronco Boot, la nueva silueta inspirada en la amplia historia de botas de la marca bajo la visión de Tyler, The Creator. Para esta reinterpretación, el artista aborda el archivo Converse para ofrecer un espectacular diseño: un tope de goma moldeado con textura de diamante define la base del diseño, combinado con un upper dividido que aporta dimensión. Cada detalle fue cuidadosamente pensado: desde las agujetas redondas y los herrajes metálicos, hasta la costura visible en la falsa vira. Ya disponibles con un precio de $3,599.00 pesos.

Ferragamo Caffè llega a El Palacio de Hierro Polanco

Ferragamo Caffè es un espacio abierto por tiempo limitado en El Palacio de Hierro Polanco, diseñado para sumergir a los visitantes en la estética, la esencia y el espíritu de la marca. El espacio se divide en dos áreas: una esquina de café relajada en la entrada que conduce a la barra principal y al salón central, donde se vive una experiencia gastronómica italiana única. El menú presenta clásicos profundamente arraigados en la cultura italiana, como vitello tonnato o arancini acompañados de un ragù cocinado a fuego lento. La selección de postres incluye pasteles que hacen un guiño a los colores, texturas y motivos de las creaciones icónicas de la marca.

Maestro Dobel 50, 1975: una edición especial imperdible

Maestro Dobel 50, 1975 es parte de la auténtica colección Dobel 50 Ediciones, un homenaje al arte del añejamiento. La elaboración de este lanzamiento combina tres tipos de barricas excepcionales: roble americano y roble francés, en las que el tequila reposa por al menos 36 meses. En notas de cata destacan aromas intensos de roble tostado, frutos secos, caramelo y miel maple, con sutiles ecos de fruta madura y en vista ofrece ámbar profundo con destellos dorados, símbolo de la nobleza de su añejamiento.

El restaurante Lalo! cerrará sus puertas temporalmente

Tras más de una década, el restaurante Lalo! del chef Eduardo García, anuncia el cierre temporal de sus puertas para iniciar un proceso de renovación que marcará el comienzo de una nueva etapa en su historia. Desde su apertura en 2014, se distinguió por su ambiente relajado, además de una carta que conquistó a visitantes locales y extranjeros con sus pancakes, pizzas y desayunos clásicos y su emblemática pared ilustrada. Aunque aún no hay fecha concreta de reapertura, el restaurante aseguró a los comensales que volverán en 2026.

Bulgari gana un premio la categoría de relojes en el Grand Prix D’Horlogerie

Este año, Bvlgari estuvo presente una vez más y compitió en el GPHG con tres piezas excepcionales en las siguientes categorías: Tourbillon con Octo Finissimo Ultra Tourbillon; Icónico con Bvlgari x MB&F Serpenti; Joyería con Serpenti Aeterna. El nuevo Octo Finissimo Ultra Tourbillon cuenta con un movimiento mecánico ultrafino de tourbillon de cuerda manual BVF 900. Caja, Brazalete y Esfera: Caja de 40 mm con asas, bisel y caja central de titanio arenado. Placa principal de carburo de tungsteno. Ruedas de cuerda y ajuste de hora de acero inoxidable con acabado cepillado circular.

El Audio A3 Sportback regresa a México

La marca de los cuatro aros reincorpora al portafolio de productos en México el icónico A3 Sportback, con un aspecto más deportivo, nuevos elementos de diseño y funciones digitales. El equipamiento de serie se ha ampliado considerablemente y se han utilizado nuevos materiales para mejorar el confort de este emblemático modelo. Ya se encuentra disponible en todas las concesionarias de la maca del país en 3 versiones: Dynamic, Select y S Line, además del deportivo S3 y el súper deportivo RS3. Los precios van desde los $724,900 pesos.

Shake Shack da la bienvenida a su nueva holiday Shake: Sticky Toffee Pudding

El espíritu navideño llegó a Shake Shack con su nueva malteada Sticky Toffee Pudding. Está inspirada en uno de los postres más queridos del mundo y combina frozen custard de vainilla con Sticky Toffee, cubierta con crema batida y salsa de Toffee. El resultado: una mezcla cremosa, dulce y llena de la magia que hace que las fiestas se sientan tan especiales. Es de edición limitada y ya se encuentra disponible en todas las sucursales.

Jack Daniel’s celebra su alianza con la NFL en México

Jack Daniel’s celebra su alianza oficial con NFL México, convirtiéndose en patrocinador oficial durante las próximas cuatro temporadas. Ambas marcas comparten una misma filosofía basada en la autenticidad, la herencia y la comunidad. A través de esta colaboración, la marca estará presente en diversas activaciones y experiencias a lo largo de la temporada, reforzando su posicionamiento dentro del universo deportivo y cultural del país. Este acuerdo se alinea con la visión estratégica de la marca por democratizar Jack Daniel’s y expandir su alcance, particularmente en la Ciudad de México, uno de sus mercados prioritarios.

Audemars Piguet presenta dispositivo innovador de ajuste

Audemars Piguet presenta una caja inteligente para relojes que ajusta y da cuerda automáticamente al nuevo Royal Oak Calendario Perpetuo de 41 mm de la marca. Al colocar el Calendario Perpetuo dentro de la caja con la tapa cerrada, comienza el proceso de configuración totalmente automático. En aproximadamente 5 minutos, el sistema identifica qué indicaciones del calendario requieren ajuste y realiza las correcciones sin necesidad de intervención del usuario. Un módulo mecánico replica la precisión y el gesto de la mano humana.

Tag Heuer y New Balance lanzan la edición especial FuelCell SC Elitev5

Tag Heuer y New Balance se unieron para lanzar la edición especial FuelCell SC Elitev5, una colaboración que redefine el diseño técnico y la cultura deportiva. Destaca por su diseño ultraligero, equipado con placa de fibra de carbono y entresuela PEBA ultra reactiva la tecnología de la marca, Energy Arc que combina perfecto con la geometría específica de la placa, ajustada para ofrecer mayor rigidez en el antepié y brindar una sensación de propulsión en cada zancada, mientras los vacíos estratégicos en la entresuela, permiten incrementar la energía acumulada y ofrecer un mayor retorno de energía.

