Las novedades de la semana de Life and Style

La colección PRX de Tissot se reinventa con materiales nuevos y audaces

Tissot reinventa su clásica colección PRX con tres nuevas ediciones automáticas de 38 mm, elaboradas con novedosos materiales. El titanio, ligero y resistente, debuta en esta línea, mientras que el acero inoxidable de Damasco, rico en textura y profundidad, se presenta por primera vez en las colecciones de la marca. Celebrando el espíritu audaz de la PRX y trazando nuevos horizontes en la relojería, estos relojes rinden homenaje a un legado que ha trascendido generaciones y lo proyectan con seguridad hacia el presente.

Montblanc rinde homenaje a Queen en increíble colección

Montblanc rinde tributo a la legendaria banda británica de rock con una colección de cinco artículos de escritura limitados que plasman la genialidad musical, maestría escénica y legado imperecedero de Queen. Esta colección incluye una pieza inspirada en el álbum Greatest Hits II, el exterior de resina preciosa de color azul intenso con detalles revestidos de oro evoca la vistosa combinación de tonos del doble LP. La silueta de la caperuza del capuchón evoca la famosa corona que llevaba Mercury para cerrar los conciertos con el himno God Save the Queen.

Jetour Soueast presenta su nuevo modelo Jetour G700 en México

La firma especializada en vehículos urbanos y todoterreno Jetour Soueast presentó su modelo Jetour G700 en México. Se trata del primer SUV híbrido enchufable de una nueva generación de modelos de lujo, inteligentes y electrificados. Este modelo está equipado con una suspensión neumática e independiente en ambos ejes, y amortiguadores de ajuste electrónico CDC (Continuous Damping Control) para adaptarse dinámicamente a distintos caminos y escenarios de conducción. Próximamente se anunciarán detalles sobre versiones, configuraciones y fechas de lanzamiento.

Swarovski celebra la llegada de Created Diamonds a nuestro país

Marcando su debut en Latinoamérica, Swarovski celebra la llegada de su colección Created Diamonds en México. Diseñada por Giovanna Engelbert, esta colección de alta joyería captura toda la magia, el brillo y el savoir-faire de la Casa austríaca y se produce utilizando energía 100% renovable y oro y plata reciclados. Estará exclusivamente en El Palacio de Hierro. Ahora, se encuentra disponible en el pop-up store de la sucursal Polanco y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2025. Posteriormente, podrá encontrarse en boutiques seleccionadas de El Palacio de Hierro.

Moët & Chandon y Solaz Resort Los Cabos hacen increíble colaboración

Moët & Chandon transformó Solaz Resort Los Cabos en un escenario con expresión elegante y moderna que reinterpreta el arte de celebrar con el sello francés de la marca. Parasoles, camastros, cojines en la nueva paleta cromática de la maison se suman a la presentación en México de su nueva identidad global. Como parte de esta apertura, también se inauguró una exclusiva cabana a pie de playa, un espacio donde la marca cobra vida con toda su identidad y en el que los huéspedes podrán degustar algunas de sus etiquetas más icónicas. Además, Moët & Chandon estará presente en todos los centros de consumo del hotel.

New Balance anuncia el lanzamiento del calzado 1080v15

New Balance presenta el renovado 1080v15, un calzado para correr que ofrece comodidad duradera para los corredores. Este par incorpora la nueva tecnología de la marca en la media suela, la Infinion Foam, que proporciona un rendimiento duradero con una amortiguación mejorada. Además, brinda mayor transpirabilidad y cuenta con contornos moldeados que redefinen por completo el concepto del calzado moderno para correr y las agujetas elásticas proporcionan un ajuste personalizado del pie. El lanzamiento de este calzado en México será en 2026.

Lo que debes saber de la campaña Multifort TV “Under the Spotlight” de MIDO

Con la campaña Multifort TV “Under the Spotlight”, MIDO invita a descubrir la estética retrofuturista que une precisión relojera y talento contemporáneo, protagonizada por nuevos amigos de la marca que interpretan un papel futurista. En escena, el Multifort TV Big Date Titanium es el gran protagonista: una pieza forjada en titanio, ligera, resistente, que se distingue por su look monocromático y su emblemática forma de TV inspirada en los icónicos televisores de los años 70. Su caja y brazalete de titanio ofrecen una ligereza excepcional sin comprometer la resistencia.

Tequila Maestro Dobel presenta Dobel Tahona, un homenaje a la tradición ancestral del tequila blanco

Tequila Dobel presenta Dobel Tahona, un tequila blanco orgánico premium, elaborado de manera completamente artesanal de perfil único. Es uno de los pocos tequilas tahona en el mercado producido con agave azul orgánico certificado, cultivado en los campos propios de la marca. El resultado es un tequila brillante con matices platinados y un perfil de cata que destaca por sus notas de pimienta, minerales y agave cocido, con un balance perfecto entre frescura y elegancia. Su final es largo, persistente y ligeramente dulce, ideal para disfrutarse solo o en las rocas.