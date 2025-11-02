Las novedades de la semana de Life and Style

Assouline presenta su título ‘The Art of Wellness’

Cuando el mundo fitness y deportivo se une al editorial, el resultado es una maravillosa colaboración que transforma el wellness en una pieza artística. Con esto en mente, Technogym y la prestigiosa editorial Assouline presentan The Art of Wellness, un libro que al mismo tiempo funciona como un archivo fotográfico de la historia de la marca líder en fitness y bienestar, y una obra de arte que relata su exitosa historia de 22 años, a través de la narrativa del periodista Joel Stein, quien plasma con lucidez la filosofía de la empresa, “mente sana en cuerpo sano”.

Aeroméxico estrena su nueva bahía skypriority y premier one

Aeroméxico estrenó recientemente la nueva había de check-in en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para reforzar su compromiso de transformar las experiencias de viaje para sus clientes. Este nuevo espacio ofrece mayor privacidad y comodidad para los viajeros premier one y miembros de sky priority con la mejor hospitalidad. Los pasajero podrán disfrutar: espacios accesibles, nuevos mostradores individuales, nuevas pantallas y señalización digital, kioscos digitales para realizar procesos y nuevas amenidades como zona de espera y servicio de café.

e.l.f. SKIN llega a México para incorporarse a tu rutina de cuidado personal

La famosa marca e.l.f. estrena en México su linea de skincare a través de una selección de productos que se adaptan a tu día a día, con fórmulas de calidad premium e ingredientes efectivos para resultados reales. De hecho, todos los productos son limpios, veganos y con doble certificación libre de crueldad animal. Podrás encontrar el Holy Hydration! Makeup Melting Cleansing Balm, un limpiador que elimina el maquillaje sin dañar la piel; Bright Icon Vitamin C + E + Ferulic Serum, suero facial que ayuda a unificar el tono de la piel, suavizar y disminuir la apariencia de manchas oscuras, entre otros. Disponibles en todas las tiendas Sephora México y en su sitio web.

Sony presenta bocina ideal para llevar la fiesta a todos lados

Sony pone a la disposición de los usuarios la bocina ULT FIELD 5, ideal para disfrutar de una experiencia musical con bajos profundos e iluminación. Podrás cantar, bailar o solo disfrutar de tu playlist favorito en cualquier lado gracias a la correa para el hombro incluida y su duración de hasta 25 horas de batería. Además, cuenta con clasificación IP67 resistente al agua, óxido y polvo, esta bocina está lista para escuchar música junto a la playa, alberca, en el parque, terraza o donde quieras, de este modo no tendrás ninguna limitante para disfrutar de tu música favorita. No importa dónde vayas, puedes convertir cualquier lugar en una fiesta con tu música.

Birkenstock redefine el otoño con las sandalias Arizona Rivet

Birkenstock reescribe el calendario con el lanzamiento de su nuevo modelo Arizona Rivet, la silueta que está coronando su colección de otoño y encapsula el espíritu de la temporada. Este calzado incluye un remache metálico en un tono plata envejecido que afirma sus tiras, un elemento sutil que eleva la sandalia a un accesorio de diseño. Con su color oscuro y sus detalles metálicos, es el candidato perfecto para tu comodidad y para realzar tu look, pues incluso lo puedes combinar con calcetines.

Bioderma presenta su nuevo protector solar Photoderm XDefense

Aunque el verano terminó, la protección solar debe continuar. En esta temporada, la piel sigue enfrentando agresiones invisibles como radiación UVA, contaminación y luz azul de las pantallas, por eso Bioderma ofrece Photoderm XDefense, su primer fotoprotector con acción detoxificante. Potencia la capacidad natural de la piel para generar antioxidantes, ayudando a prevenir manchas, envejecimiento prematuro y pérdida de luminosidad tras el verano. Su textura es invisible, de rápida absorción y acabado mate, además cuenta con 8 horas de hidratación continua.

Chef swiss classic, el cuchillo de Victorinox ideal para los amantes de la cocina

Victorinox ofrece su cuchillo chef swiss classic, una herramienta que combina el legado de calidad suiza con la ergonomía moderna. Su hoja de acero inoxidable, afilada con precisión suiza, permite rodajas más finas y cortes más cercanos al hueso o la piel, maximizando la porción utilizable del ingrediente. Además, su equilibrio y diseño ligero garantizan que cada movimiento sea limpio y rápido, lo que reduce la fatiga en la cocina y permite concentrarse en la técnica. De hecho, en este producto destaca la seguridad, pueble corte sin esfuerzo disminuye el riesgo de accidente y mejora la experiencia general en la cocina.

Vans presenta el MTE Crosspath XC [Gore-Tex]

Vans impulsa su evolución con el lanzamiento del MTE Crosspath XC [Gore-Tex], un calzado pensado para quienes viven en movimiento, con un pie en la ciudad y otro en la aventura. Inspirado en las necesidades de quienes buscan desafiar los límites del entorno urbano sin renunciar a su estilo, integra tecnologías de montaña, como Gore-Tex Invisible Fit y una exclusiva suela Vibram MTE diseñada para todos los terrenos. Su sistema de cierre rápido y su upper resistente al agua lo convierten en el aliado perfecto para el día a día y aventuras inesperadas.

NFL y lululemon se unen por el ovoide

La NFL y lululemon anuncian una colaboración con el lanzamiento de una colección de ropa de lujo para los fans de los 32 equipos de la Liga. Esta edición especial, la primera de lululemon con licencia de la NFL, redefine la ropa deportiva moderna, fusionando el estilo icónico de la marca con la pasión por el fútbol americano. Incluye prendas esenciales de lululemon, como la franquicia masculina Steady State y estilos femeninos exclusivos de Define, Scuba y Align, todos luciendo las marcas distintivas de los equipos. Los aficionados ya pueden adquirir esta colección superior en NFLShop.com , Fanatics.com y tiendas selectas.

Con información de Ana Estrada y Alan Paéz