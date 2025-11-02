A Bag of One’s Own (Parte Il): Los aliados perfectos para todos los días

Bolso Hug- Ferragamo

. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña / Moda: Berenice Buendía)

En marzo de 2022, el británico Maximilian Davis fue nombrado director creativo de Ferragamo y recibió la encomienda de rejuvenecer una casa fuertemente arraigada a la tradición florentina del trabajo de la piel. Un año más tarde, presentaba el bolso Hug en distintos tamaños y materiales como piel granulada nobuk, charol y piel de becerro cepillada. Como su nombre lo indica, se inspira en los abrazos que están representados a través de sus lengüetas laterales que se fijan a la parte frontal del bolso, pero también hace referencia a la dedicación que ponen los artesanos de la casa para unir las más de 60 piezas que lo conforman.

Bolso Buckle Shoulder - Prada

. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña / Moda: Berenice Buendía)

El vínculo de Prada con la fabricación de artículos de piel data de 1913, año en el que Mario Prada abrió las puertas de su primera boutique en Milán. Si bien la marca ha experimentado con materiales como el nailon a lo largo de su proceso evolutivo –sobre todo, a partir de que Miuccia Prada tomara las riendas creativas de la casa en 1978–, el magistral manejo del cuero de sus peleteros se evidencia en los accesorios que actualmente diseñan en conjunto Miuccia y Raf Simons. Este bolso, presentado con la colección Otoño/Invierno 2025, es ideal para llevarlo de forma cruzada, aportando un toque casual –y no por eso, menos refinado– a los looks cotidianos gracias a su juego de tonos y texturas.