Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo

Montblanc celebra la inauguración de su nueva boutique en Midtown Guadalajara

Una agenda de dos días con actividades culturales, gastronómicas y una exclusiva fiesta marcaron la apertura de la nueva boutique de Montblanc en Guadalajara.
vie 31 octubre 2025 01:12 PM
Montblanc nueva boutique en Guadalajara
Así luce parte del interior de la nueva boutique de Montblanc en Midtown Guadalajara. (Cortesía)

Dos días de celebración de los viajes, el arte de la escritura y las tradiciones tapatías fueron los comunes denominadores de las actividades planeadas por Montblanc para festejar la apertura de su boutique insignia en el centro comercial Midtown de Guadalajara.

La agenda de dos días incluyó un recorrido por el espacio en el cual destacan un imponente árbol de papel traído de la Montblanc Haus de Hamburgo y un área VIP con mobiliario diseñado por Raúl de la Cerda y obras de arte realizadas con las tintas de la casa por Adrián Guerrero.

Publicidad

Al día siguiente, un recorrido por galerías locales fue el preámbulo a una noche mágica organizada en el corazón de Guadalajara. La histórica estación de tren Ferromex se transformó en el escenario de un encuentro donde tradición y modernidad se entrelazaron, reflejando la esencia exploradora de la maison.

La velada, un festín para los sentidos, reunió a destacados embajadores de la marca como Alfonso Herrera y Manolo Caro, junto con influyentes del mundo del arte, música y cine. Loreto Peralta, Diego Calva, y Alejandro Fernández, Diego Klein, Eréndira Ibarra, Irene Azuela y Juan Pablo Medina, entre otros, se unieron para celebrar este nuevo capítulo de Montblanc en México, símbolo de creatividad y excelencia.

El evento comenzó con un cóctel de bienvenida que capturó los sabores de Jalisco, seguido de un viaje sensorial a bordo de un tren que evocó la magia del descubrir. Los majestuosos andenes dieron paso a una cena de gala preparada por el aclamado chef Paco Ruano. Cada platillo fue una oda a la rica tradición culinaria mexicana, en perfecta armonía con la filosofía de Montblanc de transformar lo cotidiano en extraordinario.

La actuación sorpresa de Ximena Sariñana agregó una nota emotiva a la noche, su repertorio íntimo subrayando la conexión entre la creatividad y la expresión personal. Las palabras de Chris Wygas, Chief Commercial Officer de Montblanc, destacaron el compromiso de la marca con México y su afán por fomentar la creatividad y la innovación.

La nueva boutique de Montblanc no solo amplía la presencia de la marca en el país, sino que también es un homenaje a la artesanía local y a la inspiración compartida. Este espacio invita a los visitantes a escribir su propia historia, empezando con el primer trazo de un viaje que promete dejar huella en el tiempo.

Publicidad

Tags

Montblanc
Entrenamiento, salud y accesorios
Recibe los mejores consejos para verte mejor.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad