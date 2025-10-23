Homenaje y tradición: las colecciones imperdibles de Día de Muertos 2025

Converse

Converse celebra el Día de Muertos con una colección que rinde homenaje al amor, la memoria y las raíces que nos sostienen como país. Este lanzamiento se refleja en las Chuck Taylor All Star con un modelo color hueso con estampados tono sobre tono que evocan sobriedad y memoria. También, está disponible el par en color negro, con gráficos que representan la festividad. Pero la festividad está por todas partes, pues cuando las suelas se unen aparece el rostro de una calavera de azúcar. La caja, también está diseñada con los motivos. El costo de cada par es de $2,399.00 pesos.

Under Armour

Under Armour celebra la resiliencia, esfuerzo y ciclos de renacimiento con el lanzamiento de Return to the Underworld, una colección especial inspirada en la Mariposa Monarca. La línea incluye tenis de alto rendimiento y estilo urbano, t-shirts, hoodies, pants, shorts, camisetas y gorra conmemorativa. Cada pieza diseñada con detalles inspirados en la mariposa y en la iconografía del Día de Muertos, combina diseño, comodidad y tecnología para acompañar a quienes las usen.

MIDO

MIDO presenta la edición especial Commander Gradient Catrines, una pieza única que captura la esencia de la elegancia, arraigada en la identidad mexicana. En esta sexta edición de Día de Muertos, el diseño “El Catrín” se asocia a un símbolo de elegancia y extravagancia. Cuenta con doble correa que recrea un estilo multifacético, correa de caucho tropical naranja y una correa de piel con bordes en azul que combina con los detalles de las líneas que enmarcan el diseño de calavera. Permite tener tres estilos en un mismo reloj.

NFL México

NFL México celebró la segunda edición de "Hasta La Muerte", un evento donde los 10 equipos del Global Markets Program y sus aficionados honraron la tradición del Día de Muertos. Con ofrendas llenas de objetos representativos y toques personales, se recordó a los seres queridos que fueron fieles seguidores "Hasta La Muerte". El diseñador Adán Díaz de León “Atrapaluz”, fanático del futbol americano, fusionó arte mexicano y deporte con diseños disruptivos pero fieles a las tradiciones. Sus creaciones engalanan una colección limitada de ocho Licenciatarios de NFL México y Fanatics en EU, disponible hasta el 5 de noviembre o agotar existencias, reafirmando el compromiso con la afición mexicana.

Shake Shack x Ojo de Tigre

Las hamburguesas predilectas de Reforma y Mezcal Ojo de Tigre elevan la experiencia culinaria con su nueva malteada edición limitada: "Ojo de Tigre Crema de Mezcal". Disponible a partir del 16 de octubre en todos los Shacks (excepto aeropuertos y Cumbres MTY), esta colaboración busca redefinir cómo disfrutas el mezcal. Inspirada en sabores tradicionales, la malteada combina la suavidad de la crema de mezcal artesanal con el cremoso frozen custard de horchata. Un topping de ralladura de naranja fresca y sal de gusano completa esta experiencia única, reinterpretando el sabor del mezcal en una versión cremosa que fusiona la magia de México con la originalidad de Shake Shack.

Vans

La leyenda mexicana narra que el colibrí es un puente entre la vida y la muerte, un mensajero divino que lleva paz de los que se han ido a quienes se quedan: "ve y diles que estoy bien". Esta conmovedora narrativa inspira la nueva colección Vans Día de Muertos “Diles que estoy bien”, transformando este mensaje de cariño en piezas de calzado. Laura Romero de Vans México describe la colección como "un puente entre la tradición y la vida cotidiana", recordándonos que los símbolos nos acompañan siempre. Aunque inicialmente se agotó, ¡buenas noticias! Ya hay restock de esta significativa colección en vans.mx y tiendas seleccionadas.

Psycho Bunny

Psycho Bunny rinde homenaje a esta tradición emblemática con su primera colección de Día de Muertos. Se trata de una edición limitada de cuatro t-shirts que reinterpretan al icónico conejo, con intervenciones inspiradas en calaveras, flores de cempasúchil y patrones vibrantes que evocan energía y el espíritu. Este lanzamiento fue creada exclusivamente para el país y celebrar el arte y la vida con los diversos diseños con motivos. Cada prenda refleja la fusión entre el legado cultural de México y la sofisticación irreverente que distingue a la marca. Disponible en las boutiques de la marca.

Con información de Alan Paéz