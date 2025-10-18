Ray-Ban Meta: inteligencia artificial en la mirada

Estos lentes inteligentes permiten capturar fotos y videos en alta calidad, disfrutar de audio inmersivo y utilizar Meta AI, todo a través de tecnología manos libres.

Con una cámara ultra-gran angular de 12 MP, puedes grabar video en 1080p en formato vertical, ideal para redes sociales. Sus bocinas de oído abierto ofrecen mejor respuesta de bajos y cinco micrófonos integrados que permiten cambiar sin esfuerzo entre música y llamadas, sin aislarte del entorno.

Una de las funciones más atractivas es la transmisión en vivo directamente desde los lentes, con opción de alternar entre la cámara del teléfono o la integrada, por hasta 30 minutos.

. (Cortesía)

Gracias al comando de voz “Hey Meta”, puedes pedir recomendaciones, traducir, conocer datos históricos de tu entorno o pedir ideas de recetas usando los ingredientes de tu refrigerador. La función de traducción en vivo estará disponible en México a partir de la próxima primavera, incluso sin conexión, en español, inglés, francés e italiano, siempre y cuando descargues previamente los paquetes de idioma.

Modelos clásicos como Wayfarer, Wayfarer Large y el nuevo Skyler con ajuste universal ya están disponibles en una colección que ofrece múltiples combinaciones de color y lentes: graduados, oscuros, polarizados, transparentes o Transitions.

Asimismo, cada par incluye un estuche portátil con cargador y conexión a la aplicación Meta View, desde la que podrás editar y compartir contenido con facilidad. Ray-Ban Meta redefine lo que significa ver, escuchar y crear en movimiento, combinando lo mejor de la moda con la innovación tecnológica.