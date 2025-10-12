Las novedades de la semana de Life and Style

Maestro Dobel 50 Cristalino presenta su edición limitada Onora Serie lll

Maestro Dobel revela Onora Serie lll en colaboración con el maestro artesano Hernesto Jiménez y el estudio mexicano Onora. Se trata de una edición limitada que fusiona la innovación detrás de 50 Cristalino con la tradición milenaria del barro negro de Tonalá. Cada tapa de botella proviene de la colección Xochicalco de Onora, inspirada en vasijas ceremoniales prehispánicas con picos decorativos. El producto, en nariz, se distinguen aromas plenos de frutos secos, especias dulces, chocolate de leche y miel y en boca notas de vainilla y roble tostado. Para maridar este tequila se sugiere postres de chocolate, vainilla o tartas de frutas confitadas.

Zenith presenta la Defy Skyline “Mayans” Edition

Zenith lanzó la Defy Skyline “Mayans” Edition, una serie exclusiva limitada a solo 13 piezas. Se trata de una edición que rinde homenaje a una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad: los mayas. Este modelo presenta una esfera de terracota mate, que evoca los tonos terrosos que definieron el arte y la vida cotidiana maya. Además, esta colección fusiona a la perfección la legendaria precisión de la marca con el profundo simbolismo, tradiciones y el arte del antiguo mundo maya.

CMF presenta Headphone Pro: primeros auriculares over-ear con diseño modular

CMF lanzó Headphone Pro, sus primeros auriculares over-ear con cancelación activa. Ofrece un diseño modular que lleva la belleza de la estética moderna con tres colores: gris claro, gris oscuro y verde claro. Sin embargo, también añade modularidad a través de cojinetes intercambiables que permiten a los usuarios cambiar la imagen del producto y personalizar el sonido de acuerdo a sus necesidades personales. Cuenta además con cancelación activa de ruido, implementada mediante un sello cómodo de los cocientes y un chip altamente capaz. Ya se encuentran disponibles a la venta con un precio de $1,999 pesos.

400 Conejos lanza su mezcal de edición limitada Cosecha Salvaje 1

La famosa marca 400 conejos anunció el lanzamiento de Cosecha Salvaje 1, un mezcal premium elaborado con agave silvestre y técnicas ancestrales en los Valles Centrales de Oaxaca de edición limitada. Este captura la esencia pura del agave y técnicas ancestrales, cocidos en horno de piedra, molidos en tahona y doble destilación en ollas de cobre. En nariz, despliega notas de flores, frutas cítricas y sutiles notas de caramelo y tierra mojada; en boca ofrece un balance entre matices dulces, ácidos y vegetales, con textura suave y un final envolvente. Disponible en puntos selectos.

Le Creuset celebra 100 años con la colección Modern Heritage

En el marco de su 100 aniversario, la marca francesa Le Creuset presenta Modern Heritage, una colección que rinde homenaje a un siglo de excelencia, artesanía y diseño atemporal. Creada con inspiración en sus inicios, esta colección reinterpreta elementos de diseño de antaño en piezas de hierro colado esmaltado que hoy mezcla modernidad y diseño clásico. Los ángulos suavizados y las asas abiertas ofrecen una interpretación moderna de una silueta atemporal. Disponibles en El Palacio de Hierro.

American Express presenta de nuevo su cocina inmersiva de The Box

The Box, la experiencia inmersiva de alta cocina diseñada por American Express, regresó este año con tres ediciones de la mano de reconocidos chefs y sommeliers. La primera edición estuvo a cargo del chef Willy Monroy del restaurante Osaka y la sommelier Romina Argüelles, ambos con reconocimientos Michelin; mientras que la segunda edición el chef Hugo Muñoz de Uno Chan y el sommelier Francisco Acosta deleitaron a los comensales. También, por primera vez, The Box llegó a Monterrey, donde el chef Enrique Olvera de Pujol y el sommelier Ludovic Anacleto fueron los encargados de la experiencia.

W Hotels ingresa al mercado All Inclusive con el debut de W Punta Cana

Ubicado frente a las tranquilas costas de República Dominicana, este destino solo para adultos proyecta la energía audaz y evolucionado de W Hotels a través de una nueva perspectiva de lujo todo incluido a través de una propuesta gastronómica distintiva, diseño vibrante y experiencias inmersivas que rompen lo convencional. El resort cuenta con 340 habitaciones y suites con diseño elegante. Cada habitación cuenta con bañera y camas king-size, así como impresionantes vistas al océano. Además, cuenta con 12 restaurantes, bares y salones distintos para una experiencia de lujo inolvidable.