¡Qué rápido pasa el tiempo! Una semana más está por comenzar y, como bien sabes, en Life and Style te presentamos una curaduría de lanzamientos y novedades de diversas marcas ym por supuesto, esta ocasión no es la excepción. Si eres fan del tequila, buscas extender tu colección de relojería o renovar la decoración de tu hogar, sigue leyendo.
Las novedades de la semana de Life and Style
Karol G se une a Casa Dragones para lanzar un tequila cristalino
Karol G presenta el tequila cristalino 200 Copas en colaboración con Casa Dragones. Inspirado en el éxito de la cantante con el mismo nombre, es elaborado 100% de puro agave azul y añejado durante más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida, revelando un perfil suave y refinado con notas dulces de agave cocido, roble y miel. En nariz ofrece notas frescas de cítricos, pino y flores dulces, mientras que en boca revela notas cremosas de almendra, agave cocido y ciruela. El producto ya está disponible en México y Estados Unidos y en 2026 se lanzará en Colombia, país natal de Karol G.
Tudor presenta su nuevo modelo 1926 Luna
Tudor presenta su primer reloj con una complicación de fases lunares. Cuenta con caja pulida de 39 mm en acero 316L; esferas abombadas en negro, ,azul y color champán, con una complicación de fases lunares a las 6 horas. Cuenta con calibre T607-9 mecánico de cuerda automática suizo comparable a un <<master chronometer>> con indicador de fases lunares. El brazalete se adapta a la curvatura de la muñeca y está compuesto por siete eslabones de distintos tamaños; los externos tienen un acabado satinado y los del medio presentan aspecto pulido.
Moleskine colabora con Marc Jacobs en una increíble colección
Para celebrar el arte de la autoexpresión, Moleskine y Marc Jacobs colaboraron que lleva la campaña Joy de la marca de moda al icónico cuaderno de Moleskine. Se trata de una colección de cuadernos de tapa dura de edición limitada, cada uno diseñado con portadas vibrantes, cierres elásticos a juego y cintas coloridas. Estos diseños son atemporales y listos para ser llevados como una herramienta que captura ideas en todas partes. Están disponibles en boutiques selectas de Marc Jacobs, en línea y en pop-up store exclusivos alrededor del mundo.
GoPro anuncia nuevos productos imperdibles
La famosa marca anunció el lanzamiento de tres productos: Max2, una cámara 360 con resolución 8K y lentes intercambiables sin necesidad de herramientas ni calibración; Lit Hero, cámara ultra compacta en 4K con luz integrada para capturar todo, resistente al agua reproducción en cámara lenta 2X, montaje magnético; así como Fluid Pro AI, gimbal con estabilización para GoPro, teléfonos y otras cámaras que permite seguimiento de objetos con IA y responde a las necesidades de los creadores multicámara.
IKEA presenta la colección ÅTERSTÄLLA 2026
¿Quién dice que reutilizar materiales y productos no puede ser algo perfecto para tu hogar? Con residuos textiles donados por clientes y el desperdicio generado en la operación de sus tiendas, IKEA transformó eso que parece "ya no servir" en piezas funcionales y sostenibles con la colección ÅTERSTÄLLA 2026. La idea es que, con un proceso circular, los textiles recuperados se conviertan en hilo que, en colaboración con la empresa mexicana Someone Somewhere, es tejido por artesanos de Oaxaca quienes hacen accesorios como fundas para laptop, cojines, organizadores de viaje y muchísimo más.
Tiffany & Co. y 'Sea of Wonder', su nueva colección de otoño 2025
El misterio del océano se devela a través de 40 creaciones artesanales de la colección de otoño de Blue Book 2025: Sea of Wonder, la propuesta de alta joyería de la inigualable Tiffany & Co., concebida por la directora artística Nathalie Verdeille. ¿De qué se trata? De la reinterpretación de los diseños de archivo de Jean Schlumberger, el icónico diseñador célebre por sus creaciones con formas orgánicas y la belleza del mar. Esta colección de la histórica joyera, se divide en los capítulos Anchor, Anemone, Ocean Flora, Shell, Urchin y Mermaid, con gemas extraordinarias y un relato poético que honra el legado creativo de Tiffany & Co.
Air Pro GMT Automatic, el último lanzamiento de precisión de Victorinox
La calidad y el diseño suizo de Victorinox tiene un lugar especial en el gusto y confianza heredadas desde hace generaciones y esta ocasión celebra su nueva colección Air Pro, concebida para moverse con fluidez entre el trabajo y los viajes. El Reloj Air Pro GMT Automatic se diseñó para durar con un extraordinario movimiento automático Swiss Made, Sellita SW330-2, con una reserva de energía dehasta 56 horas. Su diseño, con protección contra golpes y resistencia al agua de hasta 200 metros, aseguran la confiabilidad en cualquier condición.