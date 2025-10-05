Las novedades de la semana de Life and Style

Karol G se une a Casa Dragones para lanzar un tequila cristalino

Karol G presenta el tequila cristalino 200 Copas en colaboración con Casa Dragones. Inspirado en el éxito de la cantante con el mismo nombre, es elaborado 100% de puro agave azul y añejado durante más de 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida, revelando un perfil suave y refinado con notas dulces de agave cocido, roble y miel. En nariz ofrece notas frescas de cítricos, pino y flores dulces, mientras que en boca revela notas cremosas de almendra, agave cocido y ciruela. El producto ya está disponible en México y Estados Unidos y en 2026 se lanzará en Colombia, país natal de Karol G.

Tudor presenta su nuevo modelo 1926 Luna

Tudor presenta su primer reloj con una complicación de fases lunares. Cuenta con caja pulida de 39 mm en acero 316L; esferas abombadas en negro, ,azul y color champán, con una complicación de fases lunares a las 6 horas. Cuenta con calibre T607-9 mecánico de cuerda automática suizo comparable a un <<master chronometer>> con indicador de fases lunares. El brazalete se adapta a la curvatura de la muñeca y está compuesto por siete eslabones de distintos tamaños; los externos tienen un acabado satinado y los del medio presentan aspecto pulido.

Moleskine colabora con Marc Jacobs en una increíble colección

Para celebrar el arte de la autoexpresión, Moleskine y Marc Jacobs colaboraron que lleva la campaña Joy de la marca de moda al icónico cuaderno de Moleskine. Se trata de una colección de cuadernos de tapa dura de edición limitada, cada uno diseñado con portadas vibrantes, cierres elásticos a juego y cintas coloridas. Estos diseños son atemporales y listos para ser llevados como una herramienta que captura ideas en todas partes. Están disponibles en boutiques selectas de Marc Jacobs, en línea y en pop-up store exclusivos alrededor del mundo.

GoPro anuncia nuevos productos imperdibles

La famosa marca anunció el lanzamiento de tres productos: Max2, una cámara 360 con resolución 8K y lentes intercambiables sin necesidad de herramientas ni calibración; Lit Hero, cámara ultra compacta en 4K con luz integrada para capturar todo, resistente al agua reproducción en cámara lenta 2X, montaje magnético; así como Fluid Pro AI, gimbal con estabilización para GoPro, teléfonos y otras cámaras que permite seguimiento de objetos con IA y responde a las necesidades de los creadores multicámara.