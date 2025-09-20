Las novedades de la semana de Life and Style

Conoce el nuevo Marine Hora Mundi 5555 de Breguet

Breguet celebra su 250 aniversario con una nueva versión limitada de 50 piezas llamada Marine Hora Mundi 5555, un reloj que rinde homenaje a la artesanía con una esfera en dos niveles superpuestos, uno guilloché y otro de zafiro, inspirada en el “Black Marble” de la NASA. Este reloj se basa en la pieza de la colección actual: caja de 43,9 mm, calibre 77F1 con doble huso horario de salto instantáneo preprogramable, fecha, indicador día/noche y ciudad sincronizada. Además, incorpora una nueva esfera decorada con esmalte fosforescente.

Reebok revive el legado de Clueless con una colaboración imperdible

Reebok anuncia su colaboración con Paramount Consumer Products para celebrar el 30 aniversario de Clueless, la emblemática comedia adolescente que marcó tendencia. Esta nueva colección de calzado reinventa los modelos Campizo Extra y Club C 85 para rendir tributo. Presenta dos estilos destacados que reflejan el estilo de la peli: Campio Extra, inspiradas en los icónicos conjuntos a cuadros de Cher y Dionne con una silueta clásica de los 90, así como Club C 85, diseñadas como homenaje cotidiano al icónico trío de Cher, Dionne y Tai con opciones de agujetas intercambiables.

¿Vas a viajar? La colección Altmont Modern de Victorinox es perfecta para ti

La nueva colección Altmont Modern de Victorinox, desarrollada a partir del éxito de las colecciones Altmont y VX Sport Evo, está especialmente diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. Se ha diseñado para ofrecer un espacio de almacenamiento inteligente y seguro, un diseño elegante y fabricación de calidad que permita disfrutar cualquier experiencia de viaje. Las mochilas y bolsos incorporan una funda extraíble para laptop con capacidad para un dispositivo electrónico de 15.6 pulgadas y hay 10 estilos disponibles así como 3 combinaciones de colores.

Louis Vuitton presenta los uniformes del equipo femenino del Real Madrid

Louis Vuitton presenta los uniformes oficiales del equipo femenino del Real Madrid como parte de la colaboración oficial entre la maison y el club. Por primera vez, Vuitton acerca su experiencia en sastrería a los jugadores, diseñando colecciones de ropa formal y de viaje para el equipo. Esta colección prêt-à-porter abarca calzado, accesorios y equipaje. El look se complementa con accesorios icónicos como un cinturón conhebilla LV, zapatos de salón Swing, mocasines LV Mare y zapatillas LV Soft. Confeccionada en la icónica lona Monograma de la maison, cada pieza está adornada con rayas blancas y doradas con los colores del club, así como con las iniciales “RM”.

Bath & Body Works y Disney colaboran en nueva colección de fragancias

Bath & Body Works colabora de nuevo con Disney ahora en una colección de fragancias inspirada en las dos icónicas villanas: la reina malvada y maléfica. Esta colaboración de más de 20 formas incluye una gama del producto como fragancia corporal, gel de ducha y crema corporal, velas, jabón y antibacterial para manos, así como accesorios decorativos. Por ejemplo, el fresco toque de manzana roja de “Reina malvada” evoca una infame fruta envenenada y la pera añade un toque jugoso y tentador. La colección ya se encuentra disponible en tiendas físicas, así como en la página web de la marca.

La marca viral de K-Beauty VT Cosmetics llega a México con una pop up store

La marca de belleza coreana VT Cosmetics, conocida por fusionar ingredientes naturales con tecnología dermatológica avanzada, llegó a la Ciudad de México mediante una tienda pop up. Sus productos destacan por el uso de activos como Centella Asiática, tecnología Reedle Shot de microagujas solubles para mejorar la absorción de ingredientes y el innovador PDRN derivado de fuentes vegetales para promover la regeneración de la piel. Podrás asistir a la tienda de K-Beauty del 20 de septiembre al 5 de octubre en Río Elba, 20, Cuauhtémoc, de 11:00 a 19:30 horas.

Descubre la cerámica de plasma de alta tecnología de Rado

La revolucionaria cerámica de plasma de alta tecnología de Rado combina las cualidades de la cerámica de alta tecnología con el exclusivo brillo del metal, pero sin usar metal. Este exclusivo proceso enriquece los elementos de cerámica de alta tecnología blanca completamente terminados con carbono, lo que les confiere un acabado metálico. Pueden tener una superficie pulida, cepillada o mate, lo que permite una amplia variedad de diseños. Por ejemplo, el Captain Cook High-Tech Ceramic Chronograph, con su caja de cerámica de plasma de alta tecnología con diseño monobloque de 43 mm, es a la vez deportivo y sofisticado.

Hoka lanza Mafate X, el modelo más innovador de trail running

Hoka lanzó el modelo Mafate X, que combina la máxima amortiguación de la marca con una placa de fibra de carbono diseñada para ofrecer propulsión y estabilidad. Su construcción con espuma dual y núcleo PEBA proporciona una sensación de suavidad sin sacrificar respuesta, mientras que su suela garantiza tracción en cualquier superficie. Este calzado es ideal para corredores de montaña, ultra runners y amantes de la aventura que buscan el balance ideal entre comodidad, velocidad y confianza. Su precio es de $6,599 y están disponibles a través del sitio web oficial de la marca.