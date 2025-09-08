IQOS + Esteban Tamayo: Rediseñando el futuro del tabaco

La marca IQOS, pionera en el calentamiento de tabaco sin humo, se une al talento del diseñador mexicano Esteban Tamayo para crear una colaboración que fusiona moda y funcionalidad en una experiencia única. Bajo el nombre “Esteban IQOS Tamayo”, esta alianza propone una nueva visión del futuro: más limpio y con mucho carácter.

IQOS no es solo una alternativa a los cigarros, es una revolución tecnológica que calienta el tabaco a una temperatura precisa, eliminando el humo y ofreciendo una experiencia más sofisticada y respetuosa con el entorno. Con su enfoque en la innovación, IQOS MX ha encontrado en Esteban Tamayo al aliado perfecto para llevar esta visión al siguiente nivel.

Publicidad

En esta colaboración, Tamayo —conocido por su habilidad para entrelazar moda y diseño industrial— aporta su visión única para transformar la experiencia de IQOS en algo más que un producto: un statement de arte y modernidad.

La colección incluye tres piezas clave que capturan la esencia de esta colaboración:

● Funda de piel para IQOS ILUMA PRIME: Inspirada en uno de los primeros diseños de Tamayo, esta funda de piel se está trabajando en los colores distintivos de la marca.

● Chamarra “Tiempos” reinventada: Una reinterpretación de la icónica chamarra de piel sin género de la colección más famosa de Esteban Tamayo. Esta pieza combina materiales tradicionales con un diseño futurista.

● Mesas modulares de acero inoxidable: Una creación contemporánea que fusiona funcionalidad y arte. Estas mesas, unidas por un vibrante tapete turquesa, incluyen una bandeja oculta diseñada para los residuos del tabaco calentado, llevando la experiencia IQOS a un nuevo nivel de sofisticación.

La colaboración no se detiene en las piezas. Esteban Tamayo e IQOS, el dispositivo de tabaco calentado líder en el mundo, están preparando talleres innovadores donde los seguidores podrán explorar el proceso creativo detrás de la colección y personalizar su propia experiencia con IQOS. Además, se planean eventos exclusivos que celebrarán la fusión entre diseño y tecnología, conectando a la comunidad con esta visión revolucionaria.

Más que una nueva forma de consumir tabaco, esta alianza redefine el diseño con funcionalidad y estilo. ¿Estás listo para formar parte del cambio?

IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual es adictiva. Para uso exclusivo de mayores de edad.

