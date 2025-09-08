Curious X by IQOS: ideas que se encienden y transforman el mundo

En el corazón de toda transformación hay una chispa. Curious X by IQOS nace para encenderla y mantenerla viva como un motor que impulsa nuevas formas de conectar, crear y evolucionar.

Con el objetivo de abrir espacios donde el diseño, la colaboración y la experiencia se unan para dejar huella en la comunidad, esta propuesta llega como un puente entre la innovación y la cultura. Está cimentada en tres pilares que se explorarán a lo largo de toda la experiencia completa.

COLABORACIÓN

El 21 de agosto, Curious X abrirá sus puertas en Maravilla Studios con una propuesta única. Esteban Tamayo presentará una colaboración con IQOS MX , inaugurando un ciclo creativo que rompe moldes y apuesta por la estética, la libertad creativa y el pensamiento colectivo.

PRODUCTOS DISRUPTIVOS

IQOS, el dispositivo de tabaco calentado líder en el mundo, crea productos que desafían lo establecido. En septiembre, a través de talleres y sesiones uno a uno, invitará —junto con Esteban— a descubrir su proceso creativo: desde sus referencias hasta las decisiones detrás de cada pieza. Un recorrido que revela que cada obra encierra técnica, intención y una historia que merece ser contada.

EXPERIENCIAS

Para involucrar a la comunidad, IQOS ofrecerá diversos eventos diseñados para inspirar y conectar su propósito con los usuarios. En octubre, Boyanza curará el acto final: una celebración que no cierra, sino que resignifica. Una memoria viva que pondrá en valor cada paso y la comunidad que ha crecido en el camino.

Curious X by IQOS es más que una campaña y una colección: es una forma de vivir la curiosidad, de transformarla en experiencias y de llevar el tabaco calentado a un nuevo nivel, donde la innovación se encuentra con la cultura y la creatividad.

IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual es adictiva. Para uso exclusivo de mayores de edad.

