Las novedades de la semana de Life and Style

Ferragamo F-80 Tonneau, el reloj perfecto para tu día a día

Ferragamo propone el reloj F-80 Tonneau, ideal para cada escenario de tu vida, pero manteniendo entre lujo discreto y funcionalidad impecable. Cuenta con un diseño contemporáneo y construcción sostenible. Su estética deportiva, detalles técnicos y correa ergonómica lo convierten en el compañero perfecto para todas tus aventuras. La caja es de 41.8 mm, la carátula es de guilloché con acabado sunray, índices y agujas luminiscentes, su correa es de PU reciclado con hebilla de mariposa y logo Ferragamo.

Conoce Amber Silk, la nueva gama de colores de edición limitada de Dyson Beauty

Dyson Beauty presenta Amber Silk, el color de temporada que desearás tener. Se trata de una celebración en tres tonos que envuelve la tecnología pionera de la marca para el cuidado del cabello en colores increíbles: Burdeos tostado, cobre cálido y champán rosa pálido. Con su acabado metálico y lustroso, la gama de colores transforma las rutinas de belleza diarias en algo mágico. Esta colección de edición limitada incluye la Dyson Supersonic Nural, Dyson Airwrap i.d. multiestilizador y secadora, Dyson Airstrait. Todas son presentadas en un estuche hecho a medida.

Longines presenta un nuevo capítulo de Prima Luna

Longines presenta el nuevo diseño de la colección PrimaLuna para darle vida a la filosofía de la marca. Inspirado por el espíritu de su primera versión, cada elemento se ha diseñado a conciencia, desde las refinadas proporciones de la caja y la nueva presentación de fecha dentro de la función de fase lunar, hasta el dominio de las técnicas de engastado de gemas. Cuenta con una caja de 34 mm re imaginada; grabados de medias lunas rodean su superficie para crear una conexión tangible con la complicación que incluye.

Autry y Maison Mihara Yasuhiro presentan colección cápsula que desearás tener

Tras debutar en Paris Fashion Week en el desfile de otoño 2025, “Broken Something” es la colección cápsula de calzado de Autry y Maison Mihara Yasuhiro ya disponible en el mercado. Se trata de una colaboración que fusiona los diseños vintage americanos de Autry con la filosofía vanguardista japonesa de Maison Mihara Yasuhiro. Reinterpretada con una entresuela modelada en arcilla y suela exterior en gran tamaño, el modelo Medalist de Autry es el protagonista. Todos los modelos ya disponibles en los sitios web de Autry, Maison Mihara Yasuhiro y en tiendas seleccionadas.

CASETiFY lanza colección de Oasis por tiempo limitado

CASETiFY celebra uno de los regresos más esperados en la historia de la música: la gira de reunión de la icónica banda oasis. La colección Oasis x CASETiFY revive el espíritu crudo del britpop a través de accesorios tecnológicos diseñados para todos los fans. Este lanzamiento limitado de paleta monocromática incluye siete diseños de fundas para celular, accesorios a juego, correa tipo lanyard lista para conciertos, así como tres paquetes exclusivos. Disponible en línea, en la app dela marca y en tiendas seleccionadas.

Acure tiene la rutina perfecta de skincare para lograr una piel luminosa

Lograr un glow saludable es posible si equilibras renovación, hidratación y protección y Acure lo ofrece. Su gel limpiador iluminador con vitamina Cretira impurezas y exceso de grasa sin deshidratar; su exfoliante facial iluminador renueva la textura y unifica el tono sin irritar; su suero iluminador con antioxidantes revitaliza y aporta brillo saludable y su crema de día iluminadora con vitamina C y aceites nutritivos sella la hidratación, suaviza la piel y prolonga el efecto glow sin sensación pesada.

Swarovski celebra 130 años con exhibición inmersiva

Para celebrar su 130º aniversario, Swarovski presenta su exhibición inmersiva Masters of Light - 130 Years of Joy en el corazón de Hollywood. Esta exhibición invita a los visitantes a un recorrido multisensorial por el legado, la innovación y creatividad de la casa austriaca. Rendirá homenaje al savoir-faire de la maison, mostrando su influencia en el teatro, cine y la moda y ofrecerá una visión cercana de momentos icónicos de Hollywood creados con Swarovski. La exhibición se inaugurará con un evento exclusivo el próximo 28 de octubre y abrirá al público al día siguiente, con una duración limitada de siete días.

Sigma presenta nuevos equipos en México con minimalismo, poder y versatilidad

La creatividad, diseño e innovación se entrelazan con los tres nuevos lanzamientos que llegan a nuestro país desde Japón de la marca Sigma. El primero es “Sigma BF”, una cámara que ha conquistado pasarelas y que ofrece una experiencia fotográfica intuitiva y sofisticada. Está acompañada de dos lentes: Sports 300-600 mm F4 DG OS y el Contemporary 16-300 mm F3.5-6.7 DC OS. La cámara tiene un costo estimado de $49,999 pesos, el segundo lente $149,000 pesos y el tercero de $21,999 pesos.