Las novedades de la semana de Life and Style

MIDO presenta el nuevo Multifort TV Big Date

Inspirado en los excepcionales éxitos desde la década de 1970 y fiel a los códigos distintivos del Multifort TV Big Date, MIDO presenta una versión de acero con una carátula en tonos de gris a negro y con vibrantes detalles en amarillo. Su caja cuadrada con esquinas redondeadas evoca los confundibles contornos de los televisores de los años 70. Sus acabados y el gran fechador a las 12, lo convierten en un reloj elegante y extremadamente práctico. En el reverso, revela su calibre mecánico de alta precisión a través de un fondo transparente. Su movimiento cuenta con una reserva de marcha de hasta 80 horas.

Dile adiós a las manchas con Eucerin y su nueva línea Anti-Pigment

Las manchas visibles y las más profundas de la piel se forman por diversos factores como exposición prolongada al sol, temas hormonales o edad. En respuesta, Eucerin presenta su línea completa Anti-Pigment que incluye al ingrediente patentado de Thiamidol, el cual reduce y previene la aparición de manchas oscuras, cuida la piel hiperpigmentada y brinda un tono de piel uniforme con un 97% de éxito bajo la rutina adecuada con sus productos de esta línea y en este orden: Eucerin Anti-pigment gel de limpieza, Dual Serum, Crema antiojeras y protector solar pigment control.

Así es la Fujifilm x-Half, la nueva cámara digital disruptiva de bolsillo

La nueva cámara digital de lente fijo Fujifilm X-Half es un modelo disruptivo que llegó a México para quedarse. Reúne lo mejor del legado analógico y la innovación digital. Es ligera, elegante y diseñada para creadores visuales, exploradores urbanos y amantes de la estética vintage, además destaca por su formato vertical predeterminado, cuerpo ligero y controles físicos intuitivos. Entre sus funciones destaca el modo “2 en 1”, que permite combinar dos momentos (fotografías y videos) en una sola composición creativa.

Hublot se asocia con KidSuper para inaugurar campo de futbol en NY

(Oliver Covrett)

La firma relojera suiza Hublot anunció su colaboración oficial con la nueva cancha de futbol en la azotea de KidSuper World en el barrio de Williamsburg en Nueva York. El nuevo campo de futbol que se encuentra sobre KidSuper World representa un espacio creativo donde convergen el deporte, el diseño y la narrativa. Para inaugurar la colaboración, ambas marcas presentaron un tablero de árbitro personalizado para el campo, diseñado por Colm Dillane, lo que marca el inicio de una colab que promete nuevos proyectos creativos dinámicos y atractivas actividades en el campo que capturan el espíritu de las marcas.

Calendario Pirelli 2026 revela sus primeros detalles

La 52º edición del icónico Calendario Pirelli llevará el sello del fotógrafo y cineasta noruego Sølve Sundsbø. Esta edición está ocupada solo por mujeres: 11 personalidades de gran relevancia en el mundo de la moda, el cine, la música y el deporte. La lista incluye nombres de la pasarela como la supermodelo Eva Herzigová o Irina Shayk y Du Juan. A su lado, posan además rostros conocidos del cine como Isabella Rossellini, Tilda Swinton o Adria Arjona, así como la cantante y compositora FKA Twigs y la tenista Venus William.

Tudor Royal, un modelo histórico de la marca llega con un aire de elegancia

Con su brazalete de metal integrado, su distintivo bisel y movimiento automático, Tudor Royal es la máxima representación de la versatilidad y elegancia. En este nuevo reloj, la marca introduce una llamativa esfera azul en la gama Royal. Cuenta con una caja de 28 mm pulida y satinada; bisel engastado de diamantes; esfera azul exclusiva con marcadora de la hora con apliques engastados de diamantes; agujas bastón con revestimiento luminiscente y brazalete de cinco eslabones integrado pulido y satinado, fabricado en acero 316L inoxidable o en acero 316 inoxidable y oro amarillo.

COS presenta su propuesta Pre-Fall, una evolución del armario masculino

Pensada en el hombre moderno, COS presenta su propuesta Pre-Fall 2025, una colección con clásicos atemporales que se reimaginan a través de siluetas escultóricas y una rica mezcla de texturas. Las siluetas sartoriales se reinterpretan con líneas limpias y proporciones relajadas, destacando blazers estructurados, pantalones entallados y sobrecamisas, todo fiel a los neutros atemporales —gris, navy, hueso y verde oliva—. Además, las prendas se integran fácilmente en el día a día, incluyendo polos de manga larga y camisas.

Orlane tiene los imprescindibles para esta temporada

Orlane, referente en alta cosmética francesa, presenta tres esenciales para proteger tu piel esta temporada (y siempre). Su protector solar FPS 50 Anti-Age para rostro está diseñado para las pieles más exigentes y delicadas; combina protección solar muy alta con tratamiento antiarrugas. Su textura es ligera, ofrece confort inmediato y es ideal para usar a diario y durante exposiciones prolongadas. También ofrece su protector solar Anti-Aging face and body SPF 30, que protege sin dejar residuos, así como un bálsamo reparador after-sun face and body, el cual calma, rehidrata y repara profundamente la piel.