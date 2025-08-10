Las novedades de la semana de Life and Style

Ocean Star Worldtimer, el más reciente lanzamiento de MIDO que querrás tener

MIDO viste el Ocean Star Worldtimer con un estilo retro que invita a la aventura. Inspirado en un modelo de la marca de los años 70, este reloj es realzado por una audaz carátula a cuadros rojos y negros, con el logotipo vintage de MIDO, mecánica de alta precisión y resistencia al agua de hasta 200 metros. Es acompañado de una correa de piel negra estilo “Bund”, en homenaje a los pilotos de antaño. Su correa de dos piezas ofrece al usuario varias opciones; la correa sencilla, de piel color negro con costuras rojas, y una opción más deportiva con un brazalete complementario cosido con hilo blanco.

Chanel presenta su nueva publicación titulada Arts & Culture Vol. 1

Chanel lanzó en junio su nueva publicación titulada Arts & Culture Vol. 1, en la que hace énfasis a artistas, incluyendo ensayos sobre Cao Fei, LuYang, Savanah Leaf y Tracey Emin, así como portafolios de los ganadores del Premio Chanel Next, que ofrecen una mirada a los talentos emergentes y sus contribuciones a las artes. La revista también explora el legado de la maison, incluyendo una entrevista con el arquitecto Peter Marino, un ensayo de la historiadora de arte RoseLee Goldberg y un portafolio único encargado al fotógrafo Roe Ethridge, de la Colección Historia de Chanel.

Huawei Pura 80 llega oficialmente a México y es increíble

Huawei anunció oficialmente el lanzamiento de su serie insignia Huawei Pura 80 en el mercado mexicano, lo que posiciona al país como uno de los primeros en Latinoamérica en recibir esta línea de smartphones integrada por los Huawei pura 80, 80 Pro y 80 Ultra. Este último presenta por primera vez una novedosa cámara telefoto dual alternable, combinando dos teléfonos en la misma cámara: uno de 50 MP con 3.7x y otro súpertelefoto de 12.5 MP de 9.4x para capturar hasta los objetos más lejanos como si estuvieran a pocos metros de distancia.

Natura Bissé x Casa Catlló, un homenaje a la belleza de Barcelona

Por primera vez, la emblemática casa Batlló, de Antoni Gaudí, colabora con una firma cosmética de lujo para crear una edición limitada que captura la esencia más pura de la ciudad. Se trata de cofre exclusivo ilustrado con la emblemática fachada de Gaudí, que alberga uno de los productos más icónicos de la Diamond Collection de Natura Bissé: Diamond Extreme Mist, una bruma facial que revitaliza la piel al instale y la hidrata a profundidad. También la refresca y fija el maquillaje con un delicado aroma a lavanda que evoca los campos mediterráneos. La botella es de 200 ml y su precio es de $2,230 pesos.

Alexa ahora tiene un compañero para los Chivas de corazón

Amazon México y Chivas presentan el Echo Pop Chivas Edición Limitada, el primer dispositivo Echo desarrollado con una marca mexicana y lanzado al mismo tiempo en México y Estados Unidos. Con un diseño exclusivo y comandos como “Alexa, activa el Modo Chivahermano”, ofrece experiencias únicas, saludos de jugadores, playlist oficial y acceso directo a partidos en Prime Video. Estará disponible desde el 27 de agosto en Amazon.com.mx y tiendas oficiales. Una colaboración que lleva el espíritu rojiblanco a casa, gracias a la tecnología de Alexa.

Zegna presenta plan de reforestación y conservación en Aspen

Con raíces en un legado de responsabilidad ambiental, Zegna anunció el lanzamiento de las “Iniciativas Globales Oasi Zegna” en Aspen, Colorado, marcando un nuevo capítulo en el compromiso centenario de la marca con la naturaleza, comunidad y progreso responsable. Las “Iniciativas Globales Oasi Zegna” representan un compromiso mundial con la conservación, reforestación y educación ecológica. Su misión es regenerar ecosistemas, preservar la biodiversidad e inspirar una conexión más profunda entre las personas y el mundo natural.

HOKA abre su primera tienda en México

La marca de calzado y apparel deportivo HOKA abrió su primera tienda en México, ubicada en el corazón de la Colonia Roma. Esta apertura marca un paso clave en la expansión de la marca en Latinoamérica, con lo que consolida su presencia en uno de los mercados con mayor crecimiento en el mundo del running. La tienda ofrece la línea completa de calzado y ropa deportiva de HOKA, incluyendo sus modelos más icónicos como Clifton, Bondi, Speedgoat y sus más recientes lanzamientos tanto en trail como en lifestyle.

C&A celebra los 75 años de Peanuts con increíble colección

Este verano C&A se une a la celebración del 75 aniversario de Peanuts con una colección especial que rinde homenaje a la historia, la imaginación y el encanto de los adorables personajes incluidos Snoopy. La propuesta ofrece prendas con gráficos sutiles y elegantes, con una estética preppy reflejados en paletas suaves, siluetas clásicas y detalles que evocan la esencia de Snoopy y sus amigos. La colección Peanuts para C&A ya se encuentra disponible en todas las tiendas del país, así como en su sitio web.

Anker llega oficialmente a México

México marca el inicio de la expansión estratégica de Anker Innovations en América Latina. “Queremos ofrecer tecnología útil, de alta calidad y pensada para mejorar la vida de cada consumidor”, afirma Tom Zhou, Head of Latin America. En su evento de lanzamiento, más de 150 invitados conocieron las innovaciones de sus marcas: Anker (carga móvil), Soundcore (audio premium), eufy (hogar inteligente) y Nebula (proyectores portátiles). Con soluciones diseñadas para transformar la vida conectada, Anker se posiciona como un nuevo jugador clave en la región y reafirma su compromiso con la innovación accesible.