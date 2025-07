Las novedades de la semana de Life and Style

Las fragancias masculinas imperdibles de Cartier para otoño

Cartier apuesta esta temporada por fragancias masculinas con composiciones envolventes con ingredientes como el pachulí, el sándalo, el vetiver y ámbar, enriquecidas con acentos especiados, notas ahumadas o toques amanerados: La Maison Cartier Parfums, Pasha Parfum y Pasha de Cartier Noir Absolu. La primera combina notas intensas con acordes delicados y elegantes, la segunda ofrece una interpretación cálida e intensa del icónico sello de la Maison y la tercera reinterpreta el clásico helecho aromático con un giro audaz y contemporáneo.

Tour ONE M3, los nuevos audífonos de JBL que revolucionan el audio

La marca pionera en tecnología JBL presenta lo Tour ONE M3, sus nuevos audífonos over-era que redefinen la conectividad y experiencia. Equipados con drivers de 40 mm con domo de mica, los Tour ONE M3 entregan bajos potentes, medios balanceados y agudos cristalinos. Detectan y se adaptan en tiempo real al entorno, bloqueando desde el bullicio urbano hasta el motor de un avión. Su diseño incorpora almohadillas ultrasuaves con espuma de alta densidad, mejorando el aislamiento pasivo y permitiendo largas sesiones de uso sin fatiga. ¿Un plus? Cuenta con carga rápida, por ejemplo 5 minutos de carga equivalen a 5 horas de uso.

Timberland presenta su línea waterproof ideal para esta temporada

Como cada temporada, Timberland presenta su línea waterproof, diseñada para mantenerte seco y cómodo pero siempre luciendo con estilo. Esta propuesta está enfocada en la tecnología de resistencia al agua y desempeño. Algunas piezas clave integran tecnologías avanzadas de impermeabilización, costuras selladas y materiales desarrollados para repeler, resistir y proteger contra el agua sin dejar atrás la ligereza, respirabilidad y estilo. Cuenta con 3 tipos de tecnología contra el agua: water proof (ideal para lluvias pesadas), water resistant (para lluvia media) y water repelent (para lluvia ligera).

Conoce Blanco Ahumado, el nuevo tequila de Clase Azul

Clase Azul presentó su nuevo tequila Blanco Ahumado, un ícono que se suma a los cinco tequilas y tres mezcales que integran su portafolio. Este lanzamiento es un destilado con un sutil toque ahumado que encarna la esencia de Los Altos de Jaliso —hogar de Clase Azul México—. Presenta notas aromáticas de agave cocido, ciruela fresca y manzana roja, así como un paladar de fresco limón amarillo con una embocadura mineral que da paso a un final sedoso y de matices ahumados. El acabado del vidrio de la licorera alude al humo de la cocción: la textura de la base cerámica oscura remite a las piedras volcánicas que cuecen el agave. Su precio es de 250 USD.

MIDO lanza su modelo Ocean Star GMT en tono chocolate

MIDO presenta Ocean Star GMT, un reloj sumergible de alto rendimiento, resistente hasta 200 metros, cuya función GMT permite visualizar tanto la hora local como la de origen. Esta pieza es ideal para los amantes de la exploración, que combina un diseño retro chic con sofisticados contrastes en tonos amarillo dorado, negro intenso y chocolate profundo. La manecilla del segundo huso horario, en color chocolate y con forma de lanza de punta de flecha, aporta un marcado contraste. La luminiscencia de la Super-LumiNova blanca en cada manecilla y en los índices geométricos permite una lectura clara.

Vans Hylane regresa con nuevos drops perfectos para Back to School

Vans trae de regreso el estilo Y2K con los nuevos Hylane, disponibles en México desde el 1 de julio. Llegan en negro piel vegana y duster blue gamuza, ambos con el icónico sidestripe blanco. Su diseño chunky y suela cupsole evocan la vibra skate de los 90 y 2000, combinando nostalgia y estilo moderno. Con lengüeta acolchada y materiales resistentes, ofrecen comodidad y presencia. El sidestripe brillante 3D añade un toque retro sin esfuerzo. Versátiles, los Hylane complementan cualquier outfit. Ya disponibles en vans.mx y tiendas Vans de México.

Aeroméxico inaugura ruta directa a Punta Cana

Aeroméxico celebra la apertura de su estación número 100 con el inicio de operaciones d ella ruta directa entre Ciudad de México y Punta Cana. La ruta operará con una frecuencia diaria, en aviones Boeing 737 equipado con cabina Premier y turista. El itinerario está diseñado para ofrecer conectividad fluida desde toda la República Mexicana. En este destino, Grupo Pasadas —aliado estratégico de Aeroméxico—, refuerza su presencia con el próximo lanzamiento de Fiesta Americana Funeeq Punta Cana, un resort all inclusive que abreirá sus puertas en otoño de 2025.

e.l.f Cosmetics lanza sus nuevos lip balms

e.l.f Cosmetics presenta los nuevos Glow Reviver Melting Lip Balms, con una fórmula rica y cremosa diseñada para derretirse suavemente en los labios, entregando un boost inmediato de hidratación, acabado glossy, pero sin dejar sensación pegajosa. Están infusionados con manteca de karité, mango y cacao. Están disponibles los tonos: strawberry shortcake, yummy gummy, blackberry sorbet, wild cherry, java chip y vanilla toffee. Disponibles en Sephora México, tanto en tiendas físicas y en línea.

Beber sin alcohol es cool: Brad Pitt y Damson Idris en el nuevo spot de Heineken 0.0 para F1: La Película

Brad Pitt y Damson Idris protagonizan el nuevo spot de Heineken 0.0, filmado en el Gran Premio de México, dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta pieza forma parte de la alianza con F1® THE MOVIE, que se estrena el 25 de junio bajo Warner Bros. Pictures. Dirigida por Joseph Kosinski, la película muestra la emoción de la F1 con rodajes en Grandes Premios reales y autos modificados de F2. El spot promueve la campaña “0.0 Reasons Needed”, destacando el consumo responsable y la pasión mexicana por la Fórmula 1.

Con información de Alan Páez