Un novio con estilo: 5 tendencias para verte espectacular en tu boda

Mientras la moda nupcial femenina experimentaba con siluetas, encajes, transparencias y nuevas narrativas, el estilo masculino parecía congelado en el tiempo. Solapas de satín, camisas con mancuernillas, moño negro, zapatos de charol y no podríamos dejar atrás la fajilla… Esta fórmula infalible ha acompañado a innumerables parejas en el gran día, tanto que no sería erróneo asumir que la próxima boda que atiendas probablemente contará con la misma fórmula.

Hoy, las reglas del juego comienzan a cambiar paulatinamente, siendo cada vez más los novios que se atreven a apostar por un look mucho más arriesgado, según el estándar.

Para entender hacia dónde va la nueva ola de estilo nupcial masculino, hablamos con Carlos Guillermo, un reconocido arquitecto de bodas con más de 15 años de experiencia creando eventos a la medida para parejas en todo México. Carlos ha sido testigo en primera fila de cómo los novios están comenzando a apropiarse de su estilo personal también en el altar.

. (Foto: Cortesía )

“Solía bromear con mis clientes que ellos eran el accesorio principal de la novia, porque hace muchos años la ‘idea’ del hombre era solamente cumplir con los deseos de la novia”, comenta Carlos Guillermo.

“Creo que las tendencias de vestimenta han evolucionado a la par de las tendencias de decoración”, nos dice emocionado. Hoy, el traje del novio se convierte principalmente en una extensión de la arquitectura efímera que él construye en cada evento, siendo la decoración del

espacio la principal fuente de inspiración para el look: “Se trata de vivir el momento y disfrutar de esa experiencia que existe solo por un par de horas. Las prendas tienen que ser en lo primordial cómodas, pero sin perder la elegancia, y creo que el hecho de combinarlas con el resto de los elementos de la celebración la vuelve aún más memorable”. Es así como el evento y su protagonista terminan por mimetizarse.

Me emociona ver que, con el paso de los años, la celebración se vuelve más sobre un trabajo colectivo, donde el novio toma un papel protagónico. Carlos Guillermo

¿Cuáles son las tendencias en trajes de novio más actuales?

EL RENACIMIENTO DEL COLOR

Sí, un traje negro combina en cualquier espacio. Pero, con su expertis, Carlos ha notado cómo el novio busca integrarse en el ambiente que habitará a través de su vestimenta.

En una boda con temática de un bar de jazz de los 20, o una recreación de un Moulin Rouge; un traje en vino o verde botella podría hacerlo pasar por un personaje de la época.

Si de jardines llenos de vegetación se trata, una paleta de color inspirada en la naturaleza puede ser una gran opción: colores pasteles como azul cielo, menta o incluso un amarillo claro son la clave para destacar.

UN VIAJE AL PASADO

No, no es necesario asaltar el clóset del abuelo específicamente, pero sin duda puede ser una buena referencia de inspiración. Como los trajes de doble botonadura, estampados a cuadros, o incluso el uso de sombreros sin caer en lo anticuado.

El truco está en la silueta. Los pantalones de esta década se caracterizaban por crear volumen en la cadera, elevando la pretina hasta la cintura y agregando más pinzas a la misma altura. El chaleco con estampado a juego no puede faltar, como un distintivo de la moda Dandy.

EL MINIMALISMO MODERNO

Es aquí donde la frase “menos es más” cobra sentido. “El poder contemplar casarte de gala con un smoking azul medianoche y no el tradicional negro, acompañado de un prendedor de brillantes, unos zapatos de charol y calcetines invisibles. Junto con una camisa de una fibra apropiada, hacen un look personal impecable”.

Carlos Guillermo, experto en bodas. (Foto: Cortesía)

Pero más allá del traje per se, son estas diminutas piezas las que, como en todo buen look femenino, son el toque final para resaltar las prendas. “Sin duda la masculinidad se acentúa en los gadgets y accesorios que acompañan aquel traje minimalista negro”. Es así como Carlos describe el creciente uso de collares, anillos exagerados o broches; como un reflejo directo de la personalidad de cada novio.

Aquellos con espíritu nómada probablemente integrarán joyería nativa de los lugares que han visitado y los han marcado, mientras aquellos deportistas no podrán dejar atrás anillos o relojes que midan sus signos vitales.

MÁS TEXTURAS, MÁS DIVERSIÓN

El uso de texturas será clave para lograr un upgrade que no rompa con el minimalismo deseado: telas como terciopelo, satín, lentejuelas, o una mezcla entre ellas ayudará a crear profundidad en un atuendo monocromático.

En contraste, para una boda durante el día, Carlos Guillermo menciona un par de opciones que priorizan la frescura en un entorno propicio a ser más cálido: “Definitivamente elegiría un traje de lino color marrón, o verde olivo para un set más relajado. Es super importante elegir qué fibras usar de acuerdo a cada venue y su temperatura”.

PERSONALIZACIÓN

Cada vez más hombres están entendiendo que su look también puede tener un valor simbólico, no solo estético. Es aquí donde el craftsmanship toma especial valor. Agregar una frase especial o el monograma de las iniciales puede ser una opción para volver el traje completamente tuyo, pero no hay nada como un traje hecho a la medida en todos los aspectos.

El crear un traje a la medida es una experiencia memorable para cualquier novio. “Para aquellos a quienes lo que más les importa es cuidar su cuerpo, será prioridad buscar que el corte de las prendas enmascare la musculatura, buscando que las hombreras les proporcionen una espalda vistosa, con piernas y brazos ajustados donde se pueda ver la fuerza”.

El poder elegir cada uno de los detalles, incluso el más pequeño, abre la puerta a un sinfín de posibilidades que garantizan un traje verdaderamente auténtico. Carlos Guillermo

Además, tiene un secreto bajo la manga, se ha aliado con una de nuestras marcas de lujo italianas favoritas para poderle ofrecer una experiencia 360 a los clientes que contratan sus servicios como wedding planner:

“Una de mis opciones de cabecera siempre es Dolce & Gabbana Sartoria, donde te asesoran a la perfección según tu tipo de cuerpo. Tienen más de 500 telas que no encontrarás en ningún otro lado y por si no fuera suficiente, agregan más de 200 más al catálogo cada año. Y si esto lo combinas con casi 100 siluetas, puede que nunca termines de elegir el perfecto”.