Las novedades de la semana de Life and Style

Austin Butler es el nuevo embajador de Breitling

Austin Butler se une a la familia Breitling como embajador de la marca y debutando en la campaña del Top Time B31. El actor, cantante y modelo encarga la energía de la colección de espíritu más libre de Breitling. Esta última línea Top Time presenta el Calibre B31, el primer movimiento de manufactura de tres agujas diseñado y desarrollado por la marca. “El Top Time refleja la forma en que siempre he querido vivir mi vida: libre y listo para el rock 'n' roll”, dijo el artista. Este lanzamiento tiene un tamaño clásico de 38mm, logra el equilibrio perfecto entre las proporciones heredadas y el diseño moderno.

Orlebar Brown lanza colección cápsula de James Bond 007

La nueva colección cápsula de Orlebar Brown x 007 Golden Year rinde homenaje a los looks más icónicos de James Bond en The Man With The Golden Tun y Goldfinger, reinterpretando su elegancia atemporal con un giro contemporáneo. Entre las piezas disponibles podrás encontrar: shorts de baño y camisa con estampado de cebra inspirados en la escena playera de Scaramanga, conjunto deportivo característico del mismo villano, polo tejido en alusión a su emblemática corbata de punto, así como camisas y shorts en tono dorado, entre otros. Disponible en El Palacio de Hierro Polanco y su sitio web.

Gucci presenta su nueva fragancia Gucci Guilty Love Limited Edition

Gucci Beauty presentó Gucci Guilty Love Edition Pour Homme y Pour Femme, un dúo de fragancias de edición limitada diseñadas para celebrar el amor. Este lanzamiento combina a la perfección elementos masculinos y delicados para crear un aroma armonioso. La fragancia Pour Homme se presenta en un frasco verde almendra con el logotipo de GG entrelazada de la firma y un tapón plateado cepillado, que destaca fascinantes notas de aceite de enebro, absoluto de azahar que imparte una intensa riqueza floral y Ambrofix, que revela una nota ambarina intensa y estable.

MIDO presenta sus novedades de la colección Multifort Dimensión

MIDO anunció sus novedades para este primer semestre del año, entre ellos Technometry, un modelo deportivo vestido en azul profundo y acero, con su bisel octagonal. También presentó la nueva colección Chrono Q, que combina un rendimiento técnico con un diseño desafiante y audaz. Por otro lado, la marca enriqueció su colección TV, conformada por el ya popular modelo TV Big Date carátula antracita con correa de caucho naranja, que destaca los colores característicos de la marca, con un diseño dinámico y moderno, y de la mano del nuevo modelo TV 35, de 35 mm, elegante y discreto.

Cartier anuncia a Humbe como 'friend of the maison'

El reconocido cantante y compositor mexicano Humbe se unió a la comunidad de embajadores de Cartier México. Con su incorporación a la familia de la maison en nuestro país, será parte de la comunidad de individuos que comparten su pasión por la creatividad y la excelencia. El artista, que ha cultivado una singularidad que lo distingue en la industria musical, reconoció la importancia de esta nueva alianza en su carrera y vida personal y aseguró que ahora tiene “dos familias de oro”.

Hermanos Koumori presenta su colección Spring ’25

Hermanos Koumori lanzó Spring ’25, una colección que va mucho más allá del running. Diseño, arte y movimiento se fusionan en 22 nuevas piezas que incluyen cortes modulares, telas ligeras y esenciales para atletas de alto rendimiento. En esta ocasión, la marca sumó un kit de entrenamiento para mujeres, con tights de corte medios y sports bras diseñados para el active lifestyle. Estas piezas ya se encuentran disponibles en la página web de la marca, así como en su tienda física ubicada en Frontera 100, Roma Norte.

Davines presenta Ol Soufflé, perfecto para el cuidado capilar

La marca italiana Davines presentó Ol Soufflé, su más reciente lanzamiento del cuidado del cabello. Se trata de un producto innovador que además de transformar el pelo, respeta y cuida el planeta. Su nueva fórmula reafirma su compromiso con la sostenibilidad, fusionando lujo y conciencia ecológica. Su textura es ligera y, como un soufflé, se funde en el cabello, dejándolo suave, brillante y con un toque de volumen natural. Ofrece hidratación profunda sin sacrificar ligereza. Está elaborado con ingredientes de alta calidad provenientes de fuentes sostenibles.

C&A presenta su colección “Nuevos Destinos”, inspirada en la primavera y los viajes

C&A sabe lo importante que es mantener tu guardarropa actualizado y su nueva colección “Nuevos Destinos” te ayudará a lograrlo. Inspirada en la frescura de la primavera y el espíritu aventurero de cada viaje, esta propuesta ofrece prendas versátiles desde bañadores, shorts, vestidos, tops, faldas, bermudas y pantalones que se adaptan a cualquier plan. Algunas prendas incorporan elementos artesanales y estampados inspirados en la naturaleza. Esta colección ya está disponible en tiendas físicas de la marca y en su página oficial.