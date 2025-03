Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr., dos generaciones con gran estilo

En una entrevista exclusiva para Life and Style, Sainz y Sainz Jr. hablaron de esta colaboración, de sus conceptos personales de estilo y de lo que han aprendido el uno del otro.

¿Por qué les hizo sentido aceptar ser imagen de Hackett London?

Carlos Sainz (C.S.): Hacer algo con Hackett London tiene sentido porque es una marca que se adapta tanto a una persona joven como a alguien de mayor edad. Es una marca clásica, pero puede ser usada por gente de diferentes generaciones. Por eso, hacer esta campaña juntos tenía sentido. Además, ya ambos teníamos ropa de Hackett London en el armario. Es una marca clásica pero moderna, que evoluciona con el tiempo, y eso nos ha hecho sentir cómodos representándola.

Carlos Sainz Jr. (C.S.Jr): Aceptar tuvo mucho sentido porque es una marca con la que me identifico completamente. No es solo una colaboración, es ropa que realmente uso y que encaja con mi forma de vestir: clásica, elegante y con un punto moderno. Además, Hackett London tiene una conexión con el automovilismo, y para mí eso hace que todo sea aún más natural. Siempre he buscado marcas que reflejen mi personalidad y mi estilo sin necesidad de forzarlo, y con Hackett London fue así desde el primer momento.

¿Cuál es la lección de estilo más importante que han aprendido el uno del otro?

C.S.: Creo que es difícil de decir, ya que cada uno tiene su estilo. Es cierto que hay una gran diferencia de edad, pero ambos somos clásicos y preferimos prendas discretas. Personalmente, me gusta lo clásico con un toque moderno, y en él me fijo en su estilo. Cada uno tiene su propio gusto, y yo me mantengo fiel al mío.

C.S.Jr: De mi padre he aprendido que la elegancia está en la sencillez y en apostar por prendas atemporales. Siempre ha vestido con un estilo clásico sin dejarse llevar por modas pasajeras y con el tiempo me he dado cuenta de que esa es la clave para vestir bien sin esfuerzo. También he entendido que, aunque cada uno tenga su estilo, hay ciertas cosas que con el tiempo terminamos viendo igual. Hace años, él no entendía los pantalones tan ajustados que yo usaba y ahora sus trajes se han vuelto un poco más entallados. Al final, el estilo evoluciona, pero sin perder la esencia.

¿Cuál es el mejor consejo de vida que han recibido el uno del otro?

C.S.: Es complicado decir qué consejo de vida hemos recibido el uno del otro. Obviamente, me fijo en mi hijo y trato de aprender de él. Tenemos una profesión muy parecida, lo que genera cierta similitud en la forma de afrontar aspectos tanto profesionales como personales. Siempre intento aprender de quienes considero personas inteligentes y con algo que aportar. En este caso, valoro las cosas buenas de Carlos y siempre escucho sus consejos.

C.S.Jr: El mejor consejo que me ha dado mi padre es que el trabajo y la constancia siempre dan resultados. Desde pequeño me ha enseñado que no hay atajos para el éxito y que la clave está en hacer las cosas bien, con paciencia y disciplina. También me ha transmitido la importancia de mantener los pies en el suelo, sin dejar que el entorno o las circunstancias te cambien. Eso es algo que intento aplicar tanto en mi carrera como en mi vida personal.