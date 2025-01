7 colecciones de moda que celebran a la serpiente este Año Nuevo Chino

Miu Miu

Miu Miu celebra el Año Nuevo Chino con un cortometraje dirigido por el aclamado guionista y cineasta Shujun Wei y una colección que captura un espíritu de alegría y optimismo a través de piezas como suéteres oversized y chamarras estilo blusón, tweeds y cuadros preppy, denim con incrustaciones de joyas, camisas y pantalones cortos de popelina de algodón y cuero envejecido.

En el calzado podemos encontrar las bailarinas distintivas, mocasines, así como los New Balance X Miu Miu. Los bolsos Penny, Wander y Arcadie se ofrecen en iteraciones exclusivas. También estand disponibles hoddies con capucha con cremallera frontal con logotipo, camisetas y ropa interior de algodón en rojo de la suerte para conmemorar la ocasión.

Hublot

Hublot se mantiene fiel a su tradición de rendir un creativo y sorprendente homenaje a los animales del zodiaco del calendario lunisolar chino y ahora lo hace con: Spirit of Big Bang Year of the Snake. Fiel a sus repinterpretaciones contemporáneas de estos animales la maison creó una ornamentada presentación de la serpiente que se extiende desde la esfera hasta la caja e incluso hasta la correa a través de una edición limitada a 88 ejemplares.

Una serpiente dorada habita la característica esfera abierta, que revela el funcionamiento interno del movimiento de cronógrafo. Llamativa y tridimensional, la serpiente chapada en oro está elaborada con detalles realistas que se han grabado con precisión. Funciona con el calibre cronógrafo esqueleto automático HUB4700 de la marca, un descendiente modernizado del histórico El Primero, considerado como el primer calibre cronógrafo suizo integrado de alta frecuencia jamas fabricado.

Bvlgari

Para celebrar el Año de la Serpiente, Bvlgari presenta el nuevo bolso Serpenti Cuore 1968. Como su nombre indica, su forma distintiva recuerda a dos mitades de un corazón: una formada por el cuerpo del bolso, la otra por su sinuosa asa dorada en forma de serpiente. Inspirándose en los ricos archivos de la marca, el asa metálica serpentina del bolso recuerda al famoso reloj-joya Serpenti Harlequin de Bvlgari de 1968.

El bolso está elaborado en suave cuero de becerro, con una curva acolchada para acentuar su forma distintiva. Con múltiples opciones de estilo: una correa de cadena desmontable ofrece la posibilidad de alternar entre su uso cruzado o llevarla en la mano. Está disponible en una fama de colores que incluye en turquesa, rosa, rubí, blanco y negro, con la serpiente esmaltada a juego con el tono del cuero de becerro.

Panerai

Panerai presenta un homenaje atemporal al Año Nuevo Chino con el Luminor Calendario Perpetuo PAM01688, un reloj de edición limitada de 100 piezas que fusiona la elegancia de una esfera burdeos con la preciosidad de Panerai GoldtechTM. Este reloj integra a la perfección caracteres chinos para los indicadores de día y fecha, con un disco giratorio personalizado.

Los elementos de la esfera se han reducido al mínimo, incluidos los minutos, las horas, el día, la fecha, la manecilla GMT de 24 horas y la subesfera de 24 horas a las 9 en punto, con pequeños segundos y un indicador de día y noche. Con una reserva de marcha de tres días, la energía del reloj se almacena en dos barriletes con micro rotor descentrado que da cuerda al movimiento a 28.800 alternancias por hora para garantizar la precisión y fiabilidad en la medición del tiempo.

CASETiFY

CASETiFY se une a las celebraciones del Año Nuevo Chino e invita a los usuarios a celebrar a través de una colección de fundas que encapsulan la esencia y abundancia de esta festividad. Además de la colección temática, la marca presenta sus líneas de productos para 2025, que incluyen frases motivacionales y colaboraciones locales.

Entre estas colaboraciones destaca la serie “Cartas al Universo” en México, con el mensaje: “Sí puedes soñarlo, es porque está disponible para ti. Desbloquea tu mayor potencial con la gratitud”. Con la llegada del Año de la Serpiente, la marca invita a sus usuarios a comenzar este nuevo ciclo con abundancia, decretos y alineación de astros.

Timberland

Celebra el Año de la Serpiente con el nuevo drop de Timberland: “Juntos somos inquebrantables”, una colección que fusiona estilo y resistencia. Este lanzamiento incluye calzado y apparel con detalles vibrantes en rojo festivo, diseños modernos y tecnología preparada para cualquier clima. Por ejemplo, la Timberland Heritage 6-Inch Waterproof Boot, reinventado con cuero premium, construcción impermeable sellada y detalles estampados de serpiente.

También está disponible la Chaqueta impermeable Year of the Snake, un modelo para hombre que combina patrones dinámicos del zodiaco con detalles reflectantes para visibilidad nocturna, mientras ofrece protección y estilo. Sus características ajustables y costuras selladas garantizan un ajuste cómodo en toda ocasión.

Swatch

Swatch presenta dos exclusivos relojes para celebrar el Año de la Serpiente, los cuales representan el poder de la transformación en sus colores intensos y en los detalles únicos de sus dos inconfundibles diseños: Blue and Golden Lithe Dancer y Golden Red Bamboo. El primero es un Big Bold Biosourced que presenta una sinuosa serpiente sobre un fondo azul oscuro que se mueve como lo harían las pinceladas precisas de un maestro de caligrafía.

El segundo es un Skin Irony fino y de color dorado, perfecto para un look elegante. Su correa textil es suave, con el detallado diseño de bambús y una serpiente, canaliza la esencia del crecimiento y la capacidad de adaptación. Ambos modelos están fabricados en Suiza y son resistentes al agua. Se venden en una caja especial con los mismos colores y diseños que los relojes, lo que los hace un regalo perfecto. Están disponibles en las tiendas Swatch de todo el mundo y en su página oficial.