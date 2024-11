Las novedades de la semana de Life and Style

Reebok revive el estilo futbolístico de los 90 con los nuevos Campio XT

Reebok presenta una nueva colección de calzado inspirada en las icónicas zapatillas de futbol de los 90’s, que han sido renovadas con mejoras frescas y modernas. El equilibrio entre lo funcional y lo estético es una característica central en este modelo, la parte superior de las Campio XT está confeccionada con una cuidadosa mezcla de gamuza y cuero. Es un modelo muy versátil, pues se adaptan a un estilo deportivo así como a uno casual. La colección ya está disponible en el sitio oficial de la marca, así como en tiendas físicas.

Hublot abre su quinta boutique en México

En colaboración con Berger, aliado de Hublot desde hace mucho tiempo, el relojero suizo de lujo anunció la apertura de su segunda boutique insignia en la Ciudad de México, en Masaryk Polanco, y a su vez la quinta boutique de la marca en todo el país, sumando a su presencia en Duraznos, Guadalajara, Cancún y Monterrey. Este nuevo espacio ofrece más que relojes, pues cuenta con un exclusivo lounge VIP donde los amantes de la relojería pueden descubrir el atemporal Classic Fusion, el revolucionario Big Bang y la innovadora serie MP.

Castelbel ofrece productos cosméticos para el cuerpo y el hogar

Desde 2006, Castelbel ofrece productos perfumados para el cuerpo y el hogar, y un año más tarde se unió la marca premium Portus Cale en 2007. Es una marca fundada por Aquiles Barros, y sus productos como jabones perfumados (y empacados a mano), de cuidado corporal y fragancias de ambiente son creados con ingredientes sostenibles y se inspiran en el idílico paisaje del valle del río Duero y en lo mejor que Portugal puede ofrecer, capturando los aromas, colores y atmósfera de ese país.

El Palacio de Hierro celebra su apertura en León, Guanajuato

La departamental de lujo en México abre las puertas de su nueva tienda: El Palacio de Hierro León. Está ubicada en el corazón de una ciudad conocida por su sólida industria del cuero y su herencia gastronómica y cultural y presenta una innovadora arquitectura que incorpora elementos representativos de Guanajuato. Este nuevo espacio introduce innovaciones como La Barra Gourmet, el Thai Spa y la primera Terraza Palacio en dos niveles, que ofrecerá un espacio abierto para eventos, desfiles y experiencias de valor al público.

B44 Blade sneakers, un modelo de Dior con Hamilton que desearás tener

Completando la cápsula lifestyle ideada por Kim Jones junto al diseñador invitado Lewis Hamilton, los B44 Blade Sneakers se distinguen por sus curvas inspiradas en los años 2000. Este modelo presenta inserciones de microfibra y lona, decoradas con el logotipo “Dior” que destaca en la parte superior, talón y lateral. Este modelo se reinterpreta en cuatro gradaciones de color inéditas: naranja, azul, morado y verde. Están disponibles en seis tonos: blanco, negro, beige, azul, verde agua y amarillo.

Conoce la nueva colección Break Free de Swatch

¿Modelos Bioceramic What If? inspirados en las obras de Keith Haring? ¡Sí! Estos relojes cuentan con una caja y esfera cuadradas que funcionan como el escenario perfecto para exhibir los atractivos diseños. Materiales modernos que garantizan que sean ligeros, suaves y cómodos de llevar, además de coloridos y resistentes al agua. Pero eso no es todo, estos relojes esconden un elemento oculto en la tapa de la pila de la parte trasera de la caja: el famoso logotipo de Swatch dibujado a mano por Keith Haring que aparecía en el cartel original del World Breakdance Championship de 1984.

Así es el Chuck 70 con estampado de piel de serpiente de Converse

La colaboración entre Converse y Stüssy regresa con un nuevo modelo que captura la esencia de SoCal. Se trata del Chuck 70 con estampado de piel de serpiente, una pieza de edición limitada que combina un material premium con un audaz diseño que rinde homenaje a la rica herencia del streetwear californiano. Un gráfico exclusivo de Stüssy reemplaza el tradicional parche del tobillo de Chuck Taylor, mientras que un parche interior oculto añade un toque distintivo a esta colaboración. Este modelo ya está disponible en la tienda online de Converse con un costo de $2,999 pesos.

Abeja Reyna presenta su nueva línea Miel y Romero

La marca mexicana Abeja Reyna que elabora productos a base de miel orgánica y apicultura sostenible, presentó su reciente colección Miel y Romero, enfocada en ingredientes emblemáticos de nuestro país para el cuidado del cabello y diseñada para fortificar y revitalizar el cabello de manera natural proporcionando un cuidado profundo desde la raíz hasta las puntas. Este lanzamiento incluyen un shampoo y acondicionador fortificante de romero, bergamota y jalea real, que limpian, nutren y protegen cada hebra del pelo.

Thermomix presenta su edición limitada TM6 Sparkling White

Thermomix lanzó su edición limitada TM6 Sparkinlg White, una versión única de su ya conocido TM6. Con su elegante superficie brillante, este nuevo modelo promete ser el compañero perfecto en la cocina para la próxima temporada festiva, pues ofrece infinitas posibilidades culinarias. Incluye las innovadoras tecnologías de cocción ya conocidas de la marca, desde el control preciso de temperatura hasta la multifuncionalidad, lo que permite cocinar al vapor, mezclar e incluso realizar cocción al vacío o cocción lenta con facilidad. Está disponible exclusivamente a través de venta directa.

La MLB y su juego VIP desde la UNAM

Jugadores de softbol y beisbol de la UNAM participaron en el MLB VIP Game México 2024, evento amistoso que reunió a deportistas de élite, incluyendo a los pitchers de Grandes Ligas Andrés Muñoz y Javier Assad, y los medallistas olímpicos Marco Verde y Juan Celaya. Este partido, celebrado en el Parque de Beisbol de CU, permitió a los universitarios convivir y aprender de figuras destacadas del deporte mexicano. Rodrigo Fernández, director de MLB México, elogió las instalaciones de la UNAM, y el equipo Blanco, liderado por Muñoz, ganó 11-10.

La nueva línea de productos de Belkin llegan a México

Belkin lanza en México su nueva línea de productos en energía y conectividad móvil, con innovaciones que optimizan la carga y brindan comodidad. Destacan el cargador inalámbrico MagSafe 3 en 1 y el cargador 2 en 1 de 15 W, ambos con tecnología Qi2 para cargas rápidas y seguras. Además, el soporte de carga convertible y el cargador de pared + batería 5k ofrecen opciones prácticas para cargar dispositivos en cualquier lugar. Descubre estos productos y más en el nuevo sitio