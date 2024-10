Las novedades de la semana de Life and Style

adidas x Manchester United x George Best: colección con estilo e historia pura

adidas y Manchester United lanzaron su colección: adidas x Manchester United x George Best, una gama de prendas en homenaje a uno de los mejores jugadores de la historia del club. Este lanzamiento se inspira en la temporada 1967-1968 -en la cual el club ganó la Copa de Europa-, e incluye un jersey retro de manga larga, así como unos panes y top de chándal. La campaña fue filmada por Gary Oldman, leyenda de Hollywood y fanático del Manchester. La colección ya está disponible entiendas del club, tiendas minoristas y en el sitio oficial de adidas.

Así es Naples, el nuevo zueco de Birkenstock

Birkenstock lanzó en México uno de sus modelos más representativos de la colección de otoño: Naples. Se trata de un calzado que sobresale por redefinir la imagen del clásico zueco y que hace una combinación entre lo tradicional y lo moderno. Este diseño está confeccionado en cuero de alta calidad, su estética rústica y pulida lo convierte en una opción versátil. Sus costuras visibles, cuero envejecido y diseño sin adornos superfluos lo convierten en un símbolo de sobriedad con una fuerte presencia.

CASETiFY celebra el 30º aniversario de Friends con colección especial

CASETiFY tiene algo increíble para celebrar el 30º aniversario de la serie Friends: una colección de accesorios tecnológicos llena de diversión y nostalgia. Esta colaboración destaca diseños especiales que hacen referencia a momentos inolvidables de la serie. La funda de Central Perk destaca la icónica cafetería donde el grupo se reunía y pasaba la mayor parte del tiempo juntos y la funda de stickers encapsula un puñado de frases de la serie en el clásico diseño de CASETiFY. El accesorio más destacado es el charm para smartphones que muestra dijes de elementos icónicos del programa.

Reebok celebra la apertura de su tienda en Mundo E

Reebok realizó la apertura de su tienda en Mundo E, la tercera tienda física tipo full price y la número siete en el país, convirtiéndose en la más grande de la marca a nivel nacional hasta ahora. De esta manera, la marca deportiva busca acercar a los consumidores de la zona norte de la Zona Metropolitana del Valle de México su oferta de productos exclusivos bajo un concepto 360, que incluye calzado, textil y accesorios. Esta tienda contará con modelos clásicos como Club C o Classic Leather y colaboraciones icónicos como Anel, NASA y próximamente Barbie.

Halloween Perfumes lanza su fragancia My Wish

Halloween Perfumes celebra la llegada de su nueva fragancia My Wish, un Eau de Parfum que te ayudará a sacar a la luz tus deseos más profundos. El frasco es único, pero la posición está sujeta a tu deseo, ya que el tapón puede coronar el frasco o ser la base. My Wish se abre paso con una nota crujiente de cereza recién cortada, acompañada de una misteriosa nota de hoja de violeta y un acorde afrutado, jugoso y natural, de grosella negra. En el corazón, late un bouquet floral, donde el jazmín y la gardenia aportan carácter sensual y luminoso. Disponible en Liverpool en $2,040.00 pesos.

Hamilton celebra el regreso de Murph para ampliar su colección Khaki Field Murph

El famoso reloj Murph vuelve para ampliar la colección Khaki Field Murph de Hamilton, conmemorando los 10 años del lanzamiento de la película Interstellar. Desde su debut en la cinta de Christopher Nolan, este reloj ha capturado a los fans y se ha vuelto un símbolo tanto del cine como de la relojería. Desde su lanzamiento, la colección ha tenido dos versiones anteriores y ahora, presenta nuevas variantes del Khaki Field Murph de 38mm: con espera blanca -que contrasta con correa de piel negra- y con pulsera de acero inoxidable -conserva la clásica esfera negra-.