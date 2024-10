MET Gala 2025: tema, fecha, anfitriones y todo lo que debes saber…

El tema de la Met Gala 2025

El tema de esta nueva edición será “Superfine: Tailoring Black Style, inspirado en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la autora Monica L. Miller y publicado en 2009.

De esta manera, se celebrará y explorará el estilo de los hombres negros en el contexto del dandismo desde el siglo XVIII hasta la actualidad, señalaron en rueda de prensa.

La exhibición mostrará una variedad de prendas, fotografías, accesorios, pinturas y otros materiales que exploran el impecable y distintivo estilo de los hombres negros y demostrar cómo han pasado de ser esclavos a convertirse en individuos independientes que dictan tendencias de moda a nivel global.

Con este tema, será la primera vez desde 2003 que el Instituto del Traje se enfoque exclusivamente en ropa de hombre, y también será la primera ocasión desde que Andrew Bolton tiene la posición de curador jefe de la muestra.

Cabe recordar que los también llamados “Oscares de la moda” se realizan con un fin benéfico: recaudar fondos para el Costure Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

¿Cómo es el dandismo negro?

El dandismo negro es un movimiento cultural que surgió como respuesta a la presión racial, en la que hombres negros utilizaron la moda para redefinir su identidad. Se caracteriza por un gusto refinado en trajes, accesorios, música y arte.

Más que una expresión de moda, el dandismo negro trata de un acto de resistencia y actualmente este movimiento continúa como una fuente de inspiración.

Anfitriones de la Met Gala 2025

Como cada año, artistas de renombre forman parte de esta lista y para 2025 los anfitriones serán el actor Colman Domingo, el piloto de F1 Lewis Hamilton, el cantante A$AP Rocky, así como el diseñador y cantante Pharrel Williams junto a la organizadora y anfitriona oficial del evento, Anna Wintour. El presidente de honor será LeBron James.

¿Cuándo es la Met Gala 2025?

Como cada año, la MET Gala se realizará el primer lunes de mayo, por lo que en esta edición será el 05 de mayo de 2025.