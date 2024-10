Básicos para lucir granate, el color de temporada que es para todos

¿Por qué el ‘granate’ es el color de temporada otoño-invierno 2024?

Además de las innumerables veces que lo vimos dictando tendencia en las grandes pasarelas, tiene otros atributos que debes conocer para incorporarlo con éxito a tu estilo.

ES UN TONO SENCILLO DE COMBINAR

Por obviedad, se complementa muy bien con tonos neutros como el negro, el gris y el beige, pero también luce combinado con tonos más elevados como el verde oliva, azul marino o amarillo mantequilla, que integran la paleta clásica de colores del otoño.

Si encuentras las prendas adecuadas en cualquier de estos colores, en donde el protagonista sea el granate, lograrás looks elevados sin esfuerzo, esa es la capacidad y poder de este tono.

ES VERSÁTIL

Como ya lo dijimos en el punto anterior, el granate es un color que posee el poder de elevar y transformar cualquier look y esto aplica ya sea para uno casual o formal.

Su tonalidad, se sitúa entre el rojo oscuro y el vino, lo que lo hace ideal para portarse de día o de noche. Así que si incorporas a tu armario prendas granates, podrás usarlas para cualquier ocasión, y además, tienes el toque de lujo asegurado.

FAVORECEDOR

Una de sus peculiaridades, es que queda bien con todo estilo, con toda edad y con todo tipo de cuerpo y piel. Este punto es así de sencillo, no requerimos darte más explicación, porque simplemente queda con todo y para todos.

¿Cómo usar el color granate en otoño-invierno 2024?

Pero, no necesitas actualizar todo tu armario con una gran variedad de prendas en este color. Recuerda que no tienes que gastar una fortuna para incorporar tendencias a tus outfits, más bien necesitas invertir sabiamente, y aquí te decimos las piezas claves que puedes añadir en color granate, para lograr una buena fórmula de estilo.

SUÉTER O CHALECO

Vamos a descartar totalmente un blazer, y no porque sea una mala prenda, pero se trata de ponerle creatividad y no ser tan predecibles. Así que una buena prenda granate, es un suéter o un chaleco, además son piezas muy otoñales y como statement piece en la tonalidad de temporada, lo son todo. Te sugerimos combinar con algún pantalón cargo para no llevar el look por una línea aburrida.

BOINA FRANCESA

Es más bien un accesorio, pero tiene el potencial de ser protagonista en tus looks de otoño/invierno. Portala ya sea para un look formal o informal, incluso va bien con trajes sastre. El plus, es que estarás cubriendo una necesidad básica de estas fechas frías: mantener tu cabeza con una buena temperatura, pero con muchísimo estilo.

MOCASINES

¡Uff! Amamos el calzado en tono granate, toda la atención estará puesta en este complemento y será algo visualmente destacado para tu look. No hay manera de equivocarse con unos mocasines y menos si son del color de la temporada. Aquí tú decides cómo llevarlos, porque también aplican para outfits formales e informales.

Los mocasines color granate de JW Anderson son parte de la colección de temporada otoño-invierno 2024. (Foto: Instagram @jw_anderson)

Puedes unirte a esta tendencia con otro tipo de accesorios como guantes o bolsos XL en la tonalidad, solo recuerda que aunque sea el color predominante, no debes volverlo un básico, permite que conserve su toque distintivo.