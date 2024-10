Las novedades de la semana de Life and Style

S.Pellegrino celebra 125 años de burbujeantes momentos con botella exclusiva

S.Pellegrino, la icónica agua mineral italiana, celebra su 125° aniversario con una exclusiva edición limitada. La nueva botella, con una etiqueta única, rinde homenaje a sus suaves burbujas y a su legado de calidad. La estrella roja, símbolo de la marca, está rodeada de burbujas azul claro, conmemorando este hito histórico e invitando a seguir disfrutando y saboreando los mejores momentos de la vida. Para descubrir esta edición especial, disfrutamos de una cena en el restaurante de alta cocina italiana, Il Becco, dentro del Hotel Four Seasons México. El menú de cinco tiempos, desde el antipasto hasta el dolce, fue acompañado por las finas burbujas de S.Pellegrino, que realzaron cada platillo, haciendo de la noche una experiencia inolvidable. A diferencia de otras aguas carbonatadas, las pequeñas y delicadas burbujas de S.Pellegrino son naturales, formadas en su manantial de los Alpes.

Pirelli y Ciclotte amplían su línea de bicicletas de ejercicio con gran diseño

Pirelli y Multi Design, fabricante de la marca Ciclotte, dieron vida a la nueva edición exclusiva de la bicicleta estática de diseño Ciclotte, caracterizada por elementos derivados del automovilismo. Esta colaboración entre ambas marcas cambia la estética de los aparatos de ejercicio tradicionales y cuenta con una pantalla LED integrada en el cuadro de la bicicleta que proporciona información sobre el entrenamiento, como velocidad, kilómetros recorridos y frecuencia cardiaca. También cuenta con un diseño ergonómico cuidadosamente estudiado.

adidas Originals y Bad Bunny lanzan las Gazelle Indoor

Una de nuestras colabs preferidas anunció el lanzamiento de su más reciente presentación: las Gazelle Indoor, un modelo que reinterpreta la clásica Gazelle, encarnando el concepto de “The right thing in the wrong place”, el cual se basa en la idea de que ciertos detalles de diseño, que normalmente se considerarían fuera de lugar, pueden convertirse en elemento significativos y destacables cuando son reinterpretados creativamente. El diseño de este calzado combina la clásica lengüeta con decisiones disruptivas, como una puntera en forma de “T” invertida y una etiqueta de talles exterior en el talón. Se encuentran disponibles en tiendas seleccionadas en $2,799.00.

Johnnie Walker Black Ruby llega a México

Johnnie Walker celebra el lanzamiento de Johnnie Walker Black Ruby, la expresión más dulce de Black, con un perfil afrutado y notas audaces de frutos rojos, que explora sin reservas la rica profundidad de dulzura inspirada en el icónico Johnnie Walker Black Label. Con recuerdos vibrantes de mermelada de frambuesa, tarta de moras y una profunda dulzura de miel, Johnnie Walker Black Ruby deleita el paladar con atrevidas notas de higos, ciruelas y cerezas marrasquino. Un sutil toque de especias y delicado humo añade complejidad, creando una energía única y vibrante en cada sorbo.

Bodegas Cepa 21 y Folklórika presentan nueva colaboración

Bodegas Cepa 21 y Folklórika unen fuerzas en una colaboración que celebra la riqueza cultural y creatividad de España y México a través de una bolsa de edición especial de la línea Esenciales de Folklórika, diseñada con un compartimiento especial para transportar los vinos de Cepa 21, así como los ingredientes que se necesiten para crear una velada que despierte un momento único. Está confeccionada en lona 100% algodón y disponible en tonos macadamia y piloncillo, incorpora detalles artesanales como bordados en el asa y textiles de rebozo de Tenancingo. Puedes adquirirla aquí .

KitchenAid lleva la naturaleza a tu hogar con la nueva edición Design Series 2024 Evergreen

KitchenAid presentó su más reciente línea de batidoras, Design Series: Evergreen, con un color verde bosque con acabado mate y el primer tazón de madera de nogal auténtico de la marca con detalles de bronce. Esta línea de edición especial desdibujan la línea entre electrodoméstico y arte a través de colores, acabados y materiales únicos, permitiendo un potencial inigualable para la expresión creativa. Este año, Evergreen representa la combinación entre la cocina, el diseño y la naturaleza. El color verde bosque de Evergreen, con su acabado mate y sutil diseño de hojas en relieve en la tapa del centro de conexión chapada en bronce, crean una armonía perfecta entre estilo y funcionalidad. Adquiérela aquí .

Pacífico Surf Open busca transformar las costas mexicanas en capital del surf

Cerveza Pacífico y Surf Open League presentan dos festivales imperdibles este 2024: Pacífico Surf Open Acapulco (del 17 al 20 de octubre) y Pacífico Surf Open Puerto Escondido (del 12 al 15 de diciembre). Ambos eventos forman parte del tour mundial de la World Surf League (WSL), ofreciendo competencias en categorías femenil y varonil, con $40 mil dólares en premios. Además de ser una plataforma para los mejores talentos del surf, el público podrá disfrutar de actividades como yoga, cine surf, música en vivo y más, mientras apoyan iniciativas ecológicas y la reactivación económica en las playas mexicanas.

New Era x Ricardo Luevanos: se puso personal

New Era lanza su segunda colaboración con el artista mexicano Ricardo Luévanos, expandiéndose más allá de las gorras para incluir ropa. Esta edición limitada fusiona la creatividad de Luévanos con el estilo de New Era, destacando frases íntimas del artista como "The past is in the past" y "Nothing lasts forever". La colección que se lanzó de manera global, incluye gorras 9FORTY, hoodies y bomber jackets, utiliza colores como blanco hueso y negro, complementados con bordados en tonos pastel. Disponible en el sitio oficial de la marca, la app de New Era y tiendas selectas.

Con información de Pedro Aguilar y Alan Páez