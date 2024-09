Desde moda hasta tecnología: Las novedades de la semana de Life and Style

BOSS The Scent: BOSS The Scent Elixir incorpora fragancias para él y para ella

Dos fragancias se unen a la colección BOSS The Scent: BOSS The Scent Elixir, en ediciones para él y para ella. Ambas están elaboradas con una potente concentración del 25%; para él, abre con una tentadora explosión de pimiento picante y ofrece en el corazón un vivo absoluto de lavandin orgánico. Para ella, se abre con un toque fresco de pimienta rosa y ofrece en el corazón notas florales de atropa belladonna. Ambas están a la venta en Liverpool, Sears y Sanborns. For him en 100ml en $3,900.00 pesos y For her 50ml $2,600.00 pesos.

GoPro anuncia sus nuevas cámaras: HERO13 Black y HERO

GoPro anunció dos nuevas cámaras GoPro: la cámara de gama alta HERO13 Black con lentes serie HB y la HERO, la cámara 4K más pequeña y simple. La primera cuenta con una increíble cámara lenta de ráfaga de 13x; tiene capacidad rediseñada un 10% superior; batería Enduro con mayor eficiencia de energía; montaje de seguro magnético y tecnología wifi 6 más rápida, mientras que la segunda tiene un diseño ultracompacto, pues solo pesa 86g; es resistente y sumergible hasta 5m; pantalla táctil intuitiva y control de un solo botón. La HERO13 Black está en $8,499 pesos y la HERO en $4,249 pesos.

El robot aspirador RCV 1 de Karcher llega a México

Karcher anunció el lanzamiento en México del RCV 1, su primer robot aspirador para automatizar la higiene de pisos. Su sistema inteligente le permite regresar de manera automática a la estación de carga cuando la batería es baja, mientras que el contenedor de polvo de 310 ml captura partículas diminutas en cualquier piso duro y alfombras de pelo corto. Gracias a su diseño delgado (7 cm) puede aspirar debajo de muebles y acceder a los lugares más difíciles. Su rendimiento cubre hasta 90 metros cuadrados por hora, dependiendo del modo seleccionado. Encuéntralo en la página oficial de Karcher y en distribuidores autorizados con un precio de $2,299.00 pesos.

Bulgari presenta su nueva colección Bulgari Tubogas

La nueva colección Bulgari Tubogas revive su emblemática técnica con 16 piezas contemporáneas, destacando el oro amarillo que evoca la calidez italiana. Este lanzamiento incluye pulseras versátiles y collares flexibles adornados con diamantes y otros diseños y son utilizadas piedras preciosas coloridas y formas geométricas para agregar volumen y sofisticación. Esta técnica joyera toma su nombre del tubo de gas utilizado para transportar gas a presión en la década de 1920; inmediatamente se distinguió por la perfecta integración entre funcionalidad y estética en los años en que el diseño industrial estaba en auge en Europa.

El Festival del Terror 2024 llega a Six Flags México

Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec llevan el miedo al siguiente nivel con su Festival del Terror 2024. Cuenta con ocho atracciones y cuatro nuevas zonas de espanto, combinadas con nuevas experiencias sensoriales nunca antes vistas. En esta edición, los visitantes enfrentarán recorridos escalofriantes, así como experiencias inmersivas, olores inquietantes hasta sonidos perturbadores y efectos visuales impactantes. También hay una experiencia única: el Museo de las Pesadillas, donde se muestran objetos poseídos y embrujados en un ambiente oscuro y misterioso. Lee más info aquí .

IQOS ILUMA concluye el camino a Tokio con noche inspirada en la vida nocturna japonesa

Together X Tokyo Vinyl Session fue una noche en Tokyo Music Bar en la que usuarios de IQOS ILUMA disfrutaron de una selección musical de discos en vinilo inspirada en la vida nocturna de Tokio, variedad de bocadillos japoneses, coctelería y una barra de customización de IQOS ILUMA, en la que los asistentes conocieron más sobre el dispositivo y le añadieron su toque personal. Este evento se enmarca en el décimo aniversario de IQOS y fue la última y cuarta experiencia previo a la celebración del décimo aniversario global de la marca, que se realizará en Tokio en octubre.

Calvin Klein presenta CK One Essence, una versión intensificada de la fragancia original

Lanzada 30 años después de la introducción de la CK One original, la nueva Ck One Essence rinde homenaje a su ADN olfativo y celebra su legado cultural. Para dotar de una nueva emoción al espíritu original de CK One, Calvin Klein recurrió una vez más al maestro perfumista Alberto Morillas para formular esta fresca iteración. Las notas de salida abren la fragancia con tonalidades frutales de la bergamota italiana y la naranja roja y en el corazón, una cuidada selección de tés de alta calidad, incluido el té verde orgánico. Disponible en 100ml en $2,700.00 pesos en Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, entre otros.

SOHO inicia su 30 aniversario con una icónica colaboración aesthetic

La marca mexicana SOHO celebra su 30 aniversario con una serie de colaboraciones icónicas. Una de ellas es con el diseñador y talento emergente Adrián Fierro, quien se inspiró en los inicios de la marca y a su vez rinde homenaje a Amy Winehouse. SOHO x Adrián Fierro incluye 15 prendas y tres plataformas, desde vestidos largos hasta un bustier, chamarras, un jumpsuit, vestidos cortos, un abrigo largo, una falda y un body. Las telas satinadas, metalizadas y transparencias son protagonistas, así como encajes, lentejuelas, tachuelas, pedrería y brillos. Encuentra la colección aquí y en todas las tiendas SOHO del país.