SCAPE reinventa la experiencia de un spa, llevando el bienestar a donde estés

También, SCAPE ofrece faciales de aqua inmersión, limpieza profunda, con dispositivos de la marca Foreo y la experiencia revitalizante The Ultimate Grooming for HIM, diseñada especialmente para la piel masculina.

Esta idea nació en 2018, bajo la visión de su fundadora, Helle Jeppsson, para crear una app completamente intuitiva y accesible para todo tipo de usuarios (disponible en iOS, Android y vía web), con el objetivo de brindar atención a domicilio.

Hoy en día, su equipo está conformado por cerca de 2,000 terapeutas que trabajan en 50 ciudades de América Latina, incluyendo varias en el territorio mexicano.

A su oferta se han sumado tratamientos reductivos y la línea exclusiva Mys Wellness, con productos de cuidado personal, aceites esenciales, velas y aromatizantes para crear un espacio personal de relajación, entre otros.