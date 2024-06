Las novedades de la semana de Life and Style

narciso rodriguez presenta su nuevo dúo Musc Nude y Vetiver Musc

Un nuevo dúo se une a la familia olfativa de narciso rodriguez parfums: for her Musc Nude y for him vetiver musc eau de toilette. El primero es un perfume vegano que encarna la feminidad eterna y que se abre con la sutil nota del grano de pimienta rosa y un bouquet de suaves flores abstractas, iluminado por un acorde de flor de jazmín blanco. El segundo encarna una nueva masculinidad, inspirada en vibrantes minerales y ricos bosques de hoja perenne, con una profunda fragancia amaderada. Es elegante y equilibra el amanerado terroso del vetiver con un aromático corazón mineral.

Tissot amplía su colección Seastar 40 mm con cinco relojes

Tissot anunció el lanzamiento de su ampliación de la colección Seastar. La gama Seastar 40 mm crece para incluir ahora el movimiento Powermatic 80 con cinco nuevos modelos. Estos cuentan con una esfera con acabado cepillado vertical, que se difumina en negro hacia los bordes, realzando su textura y su efecto degradado. Cada modelo está equipado con un bisel unidireccional de acero con un anillo de cristal mineral impreso en color. Dos modelos comparten el mismo diseño de caja y brazalete de acero inoxidable, pero se diferencian por el color de la esfera: una azul y otra gris.

Loco Tequila presenta su tequila añejo Loco Áureo

Loco Tequila presentó Loco Áureo Tequila Añejo, creación que desafía lo convencional y tributo al ingenio y la pasión humana. Combina lo mejor del agave azul, ancestralidad, artesanalidad y una selección de finas maderas de oriente y occidente en su maduración. Cada barrica aporta su propia esencia para dar vida al elixir perfecto. La barrica de roble japonés, Mizunara, aporta elegancia acompañada de notas exóticas como sándalo, matices de incienso, jengibre, té negro y recuerdos de pétalos de rosa secos. La barrica portuguesa, previamente madurada en oporto, contribuye con aromas y sabores de frutos deshidratados y especias.

Bomberg anuncia nuevos modelos de su colección Racing

Bomberg dio a conocer el lanzamiento de cinco nuevos modelos en su colección Racing. Inspirados en el atractivo atemporal de las carreras clásicas vintage, estos lanzamientos mantienen el diseño característico de la colección mientras que presentan nuevas combinaciones de colores vibrantes y emocionantes. Cada reloj presenta las icónicas rayas de carreras en la esfera y la correa, realzando la estética de las carreras vintage. Están equipados con una función de cronógrafo de 1/10 de segundo y un gatillo de cronógrafo único para una medición precisa del tiempo.

Así es Zara Home by Vincent Van Duysen Collection 03

Zara Home by Vincent Van Duysen Collection 03 se aleja del enfoque convencional centrado en zonas especificas como sala y comedor. Este lanzamiento combina a la perfección elementos concebidos para enriquecer la oferta anterior con piezas pensadas para coleccionistas. Esta colaboración se adentra en los archivos del arquitecto y diseñador belga, quien revisa sus piezas y estilos más emblemáticos, aportándoles una nueva perspectiva y manteniéndose fiel a su filosofía y ADN de diseño. La colección ya se encuentra disponible en línea y en tiendas seleccionadas.

Breitling abre boutique en México, la primera en Latam

La firma relojera suiza Breitling celebró la apertura de su primera flagship boutique en Latinoamérica, en Ciudad de México, en Polanco. Este nuevo espacio combina el diseño industrial loft que caracteriza los espacios retail de la marca e incorpora elementos distintivos de la cultura mexicana como el mural del artista mexicano Cocolvú a uno de los lados de su fachada. Entre las colecciones disponibles de la nueva boutique se encuentran el Chronomat B01 42 Triumph; Chronomat Giannis Antetokounmpo y el recientemente lanzado Chronomat Pronatura B01 44, edición especial limitada disponible únicamente en México.

Parfo Lab te invita a crear tu perfume personalizado

Parfo Lab presenta una innovadora propuesta en el mundo de la perfumería: una selección curada de 100 aromáticos naturales procedentes de 42 diversos países con los que podrás crear tu propia esencia. Su catálogo incluye una variedad de aceites esenciales, absolutos, extractos de CO2 supercítrico y resinas. Los clientes pueden elegir 9 aromáticos de cualquier de los tres catálogos, desde notas de salida hasta notas de fondo, pues cada fragancia es una expresión única del cliente. La marca también ofrece diversos servicios como experiencias corporativas, diplomado de perfumería o cata olfativa.

Conoce Reserva Santa Fe, una residencial en medio del bosque

Reserva Santa Fe es un proyecto residencial en medio del bosque ubicado a solo 15 minutos de Santa Fe que busca formar una comunidad de personas con un estilo de vida sostenible y regenerativo, aportando a la naturaleza más de lo que brinda. Redefine el significado del buen vivir al integrar de manera armoniosa a personas y comunidades con la naturaleza que les rodea a través de tres pilares de experiencia: wellness, sostenibilidad y lujo. Para promover la integración de su comunidad contarán con una casa club, amenidades y un santuario. Puedes obtener más información aquí .

Comex lanza su línea de productos ECO

Comprometidos con el desarrollo sostenible, Comex lanzó su nueva línea de productos ECO baja en sustancias contaminantes e integra materiales reciclados, sin embargo mantienen la calidad en desempeño, rendimiento y sin incremento de precio. El nuevo e innovador portafolio de soluciones se caracteriza por contribuir a reducir la presión sobre recursos naturales y disminución de residuos a través de la incorporación de materiales reciclados como hule de llantas, PET y bolsas de polietileno, particularmente en esmaltes e impermeabilizantes. La nueva línea ECO estará disponible a partir del 01 de julio.