Orgullo 2024: Las novedades de la semana PRIDE

Shake Shack

La icónica cadena de hamburguesas Shake Shack presentó su malteada de temporada Vainilla Cookies & Cream Shack, una deliciosa combinación de frozen custard de vainilla con galleta de chocolate, coronada con crema batida y chispas de arcoíris. También, por cuarto año consecutivo donará el 50% de las ganancias a Refugio Casa Frida, y por primera vez, a The Trevor Project México, dos organizaciones que apoyan y acompañan a la comunidad LGBTQ+ en el país.

Converse

Converse celebra las “fronteras querer” para Pride 2024 honrando el único espíritu pionero de la comunidad 2SLGBTQIA+ y presenta su colección Proud to Be 2024, que está inspirada en elementos de diseño occidental y rinde homenaje a la fuerza necesaria para liderar y crear espacio. Dicha colección incluye Run Star Utility Sandal CX, así como los clásicos Chuck 70, Chuck Taylor All Star Lift, Chuck Taylor All Star, así como prendas. Encuentra Proud to Be 2024 en su página oficial en línea y en boutiques de la marca.

CASETiFY

Este mes del Orgullo CASETiFY ofrece diferentes opciones de fundas alusivas a la celebración incluyendo tipografías retro, su icónico anillo de cámara efecto rainbow, así como una amplia gamas de opciones con diferentes print que celebran y difunden la aceptación a la comunidad LGBTQ+ en el mundo. Estas fundas estarán disponibles durante todo el año como símbolo del compromiso de la marca de promover la individualidad y celebrar la diversidad.

Cardín Pastelería

Cardín Pastelería presenta su colección PRIDE como homenaje a través de la repostería al orgullo que representa y acompaña siempre a la comunidad. Esta edición especial está compuesta de diferentes postres con un toque único de lo que representa esta celebración: diversidad, amor, lucha y felicidad. Puedes encontrar los deliciosos cuacks, conchas o pasteles o bien, unas paletas heladas de maracuyá cubiertas con chocolate blanco y decoradas con los colores de la bandera del orgullo LGBTQ+.

Hotel Mondrian Mexico City Condesa

Celebra PRIDE en Hotel Mondrian Mexico City Condesa con un paquete especial donde recibirás 25% de descuento por dos noches en un cuarto “deluxe” o “suite”. También podrás degustar dos cócteles diseñados para este mes en SkyBar, y The Flower Shop ofrecerá bagels, macaroons y postres horneados de arcoíris para celebrar el resto del mes. También podrás participar en la Marcha del Orgullo el próximo sábado 29 partiendo desde el Ángel de la Independencia para continuar con una fiesta en el Zócalo.

Tequila Don Ramón

Tequila Don Ramón quiere celebrar la diversidad y el amor en todas sus formas así como reafirmar su compromiso con el respeto y la inclusión a través del Cóctel Love is Love. Para hacerlo necesitas: 60 ml. De Tequila Don Ramón Punta Diamante Plata, 30 ml. De licor de flor de saúco, 10 ml. De jugo de limón y 60 ml. De agua mineral. En una copa añade todos los ingredientes y revuelve suavemente para mezclar todos los ingredientes. Decora con una rodaja de limón o una ramita de saúco.

American Eagle

American Eagle te invita a vivir tu autenticidad a través de su nueva colección cápsula Pride 2024. Dicho lanzamiento incluye t-shirts estampadas con las palabras Proud, Queer y Human, jeans con detalles alusivos a Pride, una chamarra, así como accesorios como un sobrero pescador, calcetines con volantes, entre otros. Un porcentaje de las ventas será destinado a la asociación Inspira Cambio A.C., encargados de luchar por los derechos y visibilidad de personas LGBTQ+ y difundir y promover la salud sexual.

W Mexico City

Como cada año W Mexico City cuenta con activaciones que buscan contribuir a la expansión de la cultura, valores y experiencias de la comunidad. Hasta el 15 de julio convertirán en conjunto al Living Room Bar del hotel en un espacio vibrante y lleno de expresión artística, albergando tres propuestas culturales, entre ellas una cautivadora sesión fotográfica propuesta por Sandra Blow, reconocida fotógrafa cuyo lente ha capturado la esencia de la escena querer de la Ciudad de México.

Original Penguin

Original Penguin lanzó su colección Pride 2024 inspirada en los colores vibrantes de esta colorida bandera para reflejar la filosofía de la marca en apoyar los derechos y diversidad de la comunidad LGBTQ+. Además de ser símbolo de estilo, cada prenda es en apoyo y solidaridad. Podrás encontrar polos, t-shirts, bucket hats y calzado que juegan con estampados de figuras geométricas, elementos tropicales, clores vibrantes y una paleta de colores enérgica.

Mezcal Ojo de Tigre

Mezcal Ojo de Tigre comparte el orgullo y apoya a la comunidad LGBTQ+ en este mes y a lo largo del año a través de su nueva botella edición Pride, inspirada en la perfecta imperfección que existe en cada uno de nosotros, donde los colores y formas únicas en cada botella son los protagonistas, ya que los patrones de colores varían, lo que asegura que no haya dos botellas iguales. Un porcentaje de las ganancias de esta edición especial serán donadas a PrideMx, una plataforma digital con diversas áreas de apoyo a la comunidad.

Dockers

Por noveno año consecutivo Dockers celebra el mes del orgullo con su colección Pride de la mano de lx célebre artista Rawley Clark. Se trata de un lanzamiento que hace alusión a la ternura, amor, comunidad y apoyo a través de diseños etéreos y con inspiración en la naturaleza. Presenta cinco estilos para todos los géneros: dos playeras, una playera sin mangas, una sudadera con capucha y shorts. Los gráficos creados especialmente para la colección simbolizan la ternura y más.