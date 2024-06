Las novedades de la semana de Life and Style

Pandora celebra 30 años de El Rey León con una increíble colección

Pandora y Disney colaboran de nuevo ahora para conmemorar los 30 años de El Rey León a través de una colección de joyas que fusiona elegancia y magia inspirada en la famosa película que se estrenó en 1994. Cada pieza de la colección es elaborada con detalles de baño de oro dorado y rosa, esmalte y cristales de colores. Algunas de nuestras piezas favoritas son el brazalete con la frase Remember who you are, así como los charms de Nala, Bimba, Timón y Pumba, que tienen diferentes acabados. La colección ya se encuentra disponible en tiendas Pandora y en su página oficial online.

Así es Swatch Neon, la colección mas colorida de la marca

Swatch presentó su nueva colección de seis relojes Swatch Neon, que ofrece un viaje emocionante a los años 80 y 90, con modelos vibrantes y divertidos. Cada reloj presenta elementos gráficos distintivos que evocan la época de la marca y la energía Neon, por ejemplo el Swatch Neon Pink Podium y el Swatch Neon Rider, todas las pibas ofrecen un toque de nostalgia y estilo contemporáneo. Si buscas una opción elegante pero llamativa, el Swatch Neon Rider es perfecto:presenta un tamaño de 41 mm y un esquema de colores negro, verde y naranja que captura la esencia del Neo Rider original de 1989.

Progeskin, el nuevo suero de Biologique Recherche que querrás tener

Biologique Recherche anunció el lanzamiento de Progreskin, su nuevo suero que actúa sobre una de las principales causas del envejecimiento cutáneo: la senescencia. Su fórmula única actúa sobre proteínas deficientes para frenar el proceso de envejecimiento irreversible y ayuda a que la piel esté significativamente más firme y tonificada. Está disponible en frasco de 8 ml y frasco de 30 ml con un costo de 2 mil y 2 mil 885 pesos, respectivamente. Puedes adquirirlo en Naturelle Beauté Center & spa en CDMX y en hoteles, dermátologos y spas certificados Biologique Recherche.

Loewe Perfumes presenta su nueva fragancia Wasabi

Una nueva fragancia se une a la colección Loewe Home Scents, que se caracteriza por singulares retratos olfativos de plantas inspirados en las esencias mas auténticas de un huerto. Wasabi es una fragancia muy picante, inspirada en el condimento japonés: una pasta de fuerte sabor que da un toque picante distintivo a una variedad de platos. La fragancia fresca se despliega para revelar con el tiempo sabrosas notas de arroz basmati y citronela, diseñadas para crear un ambiente lleno de energía en cualquier lugar. Wasabi está disponible en velas perfumadas, candelabros de cera y ambientadores en spray.

instax de Fujifilm presenta su nueva cámara analógica mini 99

instax de Fujifilm añadió a su familia la instax mini 99, una cámara instantánea analógica de gama alta en la que destacan funciones como diales de efectos de color, un exclusivo interruptor de viñeta, y modos de brillo y enfoque para maximizar el potencial de cada foto. Es ideal para cualquier momento y distancia, pues cuenta con distintas opciones de objetivo como paisaje, para hacer fotos a larga distancias, modo macro, selfies, primeros planos y modo estándar. Su acabado es clásico, elegante y está disponible en color negro mate. Ya se encuentra a la venta a un precio de 5 mil 399 pesos.

Natura Bissé presenta su exfoliante-limpiador The Body Wash & Scrub

Natura Bissé quiere que transformes una tarea cotidiana en algo extraordinario como la ducha diaria, ¿por qué no convertirla en una auténtica experiencia spa? Para ello, la marca completa su colección corporal ultrasensorial Diamond Well-living con The Body Wash & Scrub, un exfoliante-limpiador que forma una ligera espuma para renovar y limpiar la piel y envolverla en un manto de nutrición. Su vibrante y mediterránea fragancia cítrico-herbal revitaliza cuerpo, mente y su envase es 100% reciclable. Disponible en El Palacio de Hierro y en la página oficial de la marca.

Oris celebra su 120 aniversario con su reloj Hölstein edición 2024

Para celebrar su cumpleaños 120, Oris presentó su Hölstein Edition 2024, una versión en negro sobre negro de su Divers Sixty-Five, la primera versión del diseño con bisel regular para llevar el Calibre-400. Tiene una reserva de marcha de cinco días, niveles elevados de antimagnetismo diario, y viene con intervalos de servicio recomendados de 10 años y una garantía por el mismo lapso. Su caja es de acero inoxidable, su tamaño de 40 mm y la correa es de caucho negro con hebilla chapada en DLC negro. Solo crearon 250 piezas y están disponibles en las boutiques Oris y a través de su página web.

Gucci reapertura su increíble y renovada boutique en Cancún

Gucci reaperturó su tienda recientemente remodelada en Fashion Harbour dentro del Centro Comercial La Isla ubicada en Cancún, México. La boutique exhibe una amplia colección de calzado, accesorios y ropa para hombres y mujeres. El diseño interior de la tienda presenta elementos intencionalmente esenciales destinados a colocar las colecciones de la marca a la vanguardia. Para celebrar dicha apertura, el espacio presenta la colección para Mujer Primavera Verano 2024, que marca el debut del director creativo Sabato De Sarno para la firma.