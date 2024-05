Selección natural: la alta joyería se inspira en la delicadeza de la fauna

Basta hacer un repaso a las colecciones más recientes presentadas por las principales casas de joyería para confirmar el afán de sus directores creativos de capturar el carácter delicado y efímero de la naturaleza.

Los escarabajos, símbolo de renacimiento y defensa, han formado parte del imaginario de Pomellato desde los años 70, y la colección de anillos Scarabeo –con sus curvas suaves y volúmenes generosos–, son un reflejo de la visión audaz de Vincenzo Castaldo, su director creativo.

Anillos de la colección Scarabeo, Pomellato. (Foto: Cortesía)

Imposible no mencionar el mítico broche Bird on a Rock de Tiffany & Co., creado por Jean Schlumberger a finales de los 50 y que hasta nuestros días sigue siendo una referencia en los diseños de la firma.

Pendientes de la colección Bird on a Rock, Tiffany & Co. (Foto: Cortesía)

Por su parte, Caroline Scheufele, directora creativa de Chopard, recreó las siluetas de cisnes y mariposas en diseños pertenecientes a la Red Carpet Collection presentados sobre la alfombra roja de la última edición del Festival de Cine de Cannes.

Broche de la Red Carpet Collection, Chopard. (Foto: Cortesía)

Finalmente, Lucky Springs, una de las colecciones insignia de Van Cleef & Arpels, atrae la buena suerte con figuras de catarinas, lirios y flores de ciruelo creadas con madreperla, ónix y cornalina que se incorporan a anillos, collares y pendientes.