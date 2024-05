Las novedades de la semana de Life and Style

Diptyque presenta su nueva colección Café Verlet de edición limitada

(Cortesía)

Diptyque, emblemática firma pionera de perfumería para interiores, lanzó su colección de increíbles velas Café Verlet de edición limitada, como una forma de celebrar el arte de vivir al estilo francés. Este lanzamiento es una colaboración con el Café Verlet, la más antigua cafetería parisina desde 1880 y primer tostadero de la capital. Café, Chantilly, Biscuit y Fruits confits son las fragancias que componen la colección inspirada por el menú del Café Verlet. La última fragancia está disponible en boutiques Diptyque seleccionadas. Dicha colección es un homenaje al dulzor y una experiencia olfativa singular que nos transporta al cálido ambiente del café parisino de la marca.

Assouline abre su primera boutique en México

(Cortesía)

Assouline anunció la apertura de una nueva boutique en el centro comercial Artz Pedregal, en el sur de la CDMX. La tienda ofrece una experiencia de compra única en la que el diseño, el arte y la cultura van de la mano. La selección de la boutique abarca todas las colecciones de libros de la marca, así como su cada vez mayor selección de velas inspiradas en los títulos de la emblemática serie de viajes, que recrean aromas de algunos de los destinos más famosos del mundo. Está diseñada para evocar una sensación de hogar, recrear una atmósfera única de confort y sofisticación.

COS colabora con el artesano japonés Kazuki Tabata en una colección de edición limitada

(Cortesía)

COS anunció una colección de edición limitada que emplea la técnica tradicional japonesa del shibori, realizada por el artesano de Kioto Kazuki Tabata. Utilizando esta técnica ancestral surgen patrones fascinantes a través de la unión, el plegado y el teñido de la tela de formas ilimitadas. La colección de edición limitada se compone de una cápsula de 14 piezas con prendas para mujer, hombre y accesorios, con una mezcla única de textura y estilo. Suaves tonos azules, naranjas y marrones evocan sensación de atemporalidad y calma. La colección estará disponible en tiendas COS seleccionadas en junio de 2024.

Birkenstock presenta sus modelos EVA, perfectos para ambientes húmedos

r1027275 n1027376 ARIZONA EVA ELEMENTAL BLUE | EVA (Cortesía)

Birkenstock introdujo sandalias con la innovadora tecnología EVA, sobresaliente por su ligereza y comodidad. Son perfectos en ambientes acuáticos como albercas gracias a su material etileno-vinil-acetato. EVA ofrece una mezcla de ligereza, flexibilidad y durabilidad sin límites, lo que permite a la marca crear un calzado cómodo, funcionalmente superior, estéticamente atractivo y altamente duradero. A diferencia de calzados con otros materiales, los de tecnología EVA resisten el desgaste. Puedes adquirir los modelos EVA de Birkenstock en tiendas físicas de la marca, en su sitio oficial y en Amazon y Mercado Libre.

EDOX México se asocia con destacados atletas olímpicos mexicanos

La marca suiza de relojes EDOX se asoció con cuatro destacados atletas mexicanos que asistirán a los Juegos Olímpicos 2024 en París bajo la línea “The Water Champion”. Este patrocinio refuerza el compromiso de la marca relojera con la excelencia, rendimiento y precisión, mientras reafirma el apoyo inquebrantable al mundo del deporte y, específicamente, a los atletas que representarán a México en los próximos eventos olímpicos. En un evento para anunciar esta colaboración, cada uno de los atletas recibió un reloj que los acompañará en el próximo y muy importante desafío deportivo.

Izapa te transporta a un viaje sensorial con sus productos hechos en México

Inspirado en diversos paisajes y culturas de México, la fundadora de Izapa Anna Preston creó una experiencia olfativa y sensorial a través de fragancias finas y exquisitas para manos, cuerpo y hogar, lanzado hace siete años. Para este 2024 la marca relanzó su gama de productos para manos hechos con la mejor calidad, fórmulas nuevas y con un packaging en vidrio. También, ahora sus velas están envueltas en una elegante base de cerámica, hecha en colaboración con Trinitate, con tapa de madera de tzalam, lo que crea en conjunto un ambiente visual y sensorial. Toda la línea de Izapa es hecha en México, vegana, biodegradable, libre de parabenos y de crueldad animal.

Así son los tenis metálicos de Reebok en colaboración con Engineered Garments

(Cortesía)

Reebok dio a conocer la llegada a México de Reebok X Enginereed Garments, su nuevo calzado BB4000 ll en colaboración con Engineered Garments, una marca de ropa, calzado y accesorios fundada por el diseñador japonés Daiki Suzuki en 1999. Este lanzamiento está inspirado en el estilo retro del baloncesto y el movimiento hip-hop de la década de los ochentas, y ofrece un calzado con exterior brillante metálico hecho de cuero premium, acolchado ligero y suela de goma que invitan a sentirse y verse bien. Ya se encuentran disponibles en tiendas Reebok Mitikah, Buenavista, FURY y en línea en su página oficial.

Hello Kitty celebra su 50 aniversario con increíbles colaboraciones

(Cortesía)

Hello Kitty celebra 50 años de llevar felicidad y amistad a personas de todas las edades y para reconocer a este icónico personaje de Sanrio diversas marcas como C&A y Moyo hicieron colaboraciones especiales. La marca de ropa relanzó C&A x Hello Kitty, una colección exclusiva que incluye a la famosa gatita y sus amigos como My Melody y Kuromi en diversas prendas para toda la familia, mientras que Moyo creó el nuevo sabor de helado Fresa-Kiwi en una presentación que homenajea los colores emblemáticos de la famosa gatita y que estará disponible hasta el 14 de julio en todas las sucursales de Moyo.

IHG Hotels & Resorts presenta su nuevo Hotel Indigo Grand Cayman

(Cortesía)

El nuevo Hotel Indigo Grand Cayman ofrece un oasis isleño sin igual, con 288 habitaciones con vista al océano, experiencias culinarias multiconcepto que incluye uno de los pocos rooftop longes de la isla, piscina elevada, así como amplios espacios para eventos. Este espacio está listo para recibir a los viajeros que planean visitar las Islas Gran Caimán. Además, por su cercanía pueden visitar la ciudad frente al mar de Camana Bay, donde se encuentran tiendas, bares, restaurantes y más. Hotel Indigo Grand Cayman ya está disponible para reservar y disfrutar de todas las amenidades disponibles.