5 marcas de moda mexicana para hombres perfectas para tu guardarropa

En este compilado, festejamos y destacamos la particularidad de cada marca, reflejando la diversidad, creatividad e innovación de la escena de moda local.

El considerable crecimiento de las marcas mexicanas de moda masculina ha sido sumamente notable en los últimos años, dando como resultado un éxito que no solo se refleja en territorio nacional, si no también en el extranjero.

La iniciativa de los creativos y diseñadores locales ha demostrado que va mucho más allá de la innovación en el diseño, sino que además apuesta por propuestas que engloban tecnologías, tejidos, materias primas y visión, propuestas que son dignas de presumirse al mundo entero, así que ¡arrancamos!

Marcas de moda mexicana para hombres que vale la pena conocer

Los Vladimirovich

No, no es una marca rusa, es 100% mexicana. Nació en el 2009 bajo un concepto de colectivo en el que sus fundadores se dieron cuenta que sus personalidades se complementaban perfecto y decidieron integrarse para crear prendas streetwear cómodas, pero no básicas, para armar looks masculinos con un twist de humor.

La pieza clave de esta marca es la t-shirt. Una prenda clásica que ellos reformulan con ilustraciones propias y otras más inspiradas en películas, series y grupos musicales.

Manov

Manov, es LA MARCA para los hombres de estilo creativo y que gustan de portar prendas audaces.

Los cortes arriesgados forman parte de las características principales de esta firma, además de que después de una pequeña pausa, regresan rompiendo esquemas de la moda masculina en nuestro país con propuestas de sastrería híbrida.