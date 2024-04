La guía de must masculinos para primavera-verano 2024

Mejor sin mangas

Las pasarelas de marcas como Acne y Givenchy se inundaron de una de las tendencias más predecibles (más no por eso menos interesante): las camisetas de tirantes.

Ahora, vamos a explicarte la razón por la que una prenda tan básica está en esta lista:

Además de que es una pieza cómoda, refrescante y versátil, ya puedes incorporarla en looks de día y de noche, formales e informales. Digamos que esta será la prenda del equilibrio en todos tus looks, incluidos aquellos que decidas armar con los must que anteriormente te hemos presentado.

Pero ¿y si le agregas un twist? Saint Laurent nos regaló una versión muy original, el top de cuello halterneck, que se llama así porque solo se sujeta con tela en el cuello y los brazos y hombros quedan al descubierto, una opción para hombres mucho más audaces.