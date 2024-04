Las novedades de la semana de Life and Style

MIDO presenta su primer novedad del año: Multifort M Freeze

MIDO anunció el lanzamiento de su reloj Multifort M Freeze, un formidable deportivo y versátil sin complicaciones. Este modelo evoca paisajes rodeados de nieve donde el tiempo mismo parece congelado por el frío. Presenta una carátula color azul-hielo que complementa con elegancia los destellos del acero y los toques impecables de Super-LumiNova que le dan un aspecto fascinante con reflejos glaciales. Ofrece una resistencia excepcional a golpes, agua y magnetismo.

Chandon Garden Spritz le da la bienvenida a la primavera

La temporada de calor continúa, el ambiente se siente más relajado y los planes con amigos son mejores de la mano de Chandon Garden Spritz. Este drink favorito de esta época del año, es elaborado a base del delicioso vino espumoso Chandon, pero se añadió un toque único: un licor casero de naranja amarga, creado artesanalmente con naranjas 100% orgánicas de origen local, hierbas y especias. Es elaborado con la mitad de azúcar que cualquier otro Spritz, ya que no contiene saborizantes ni colorantes artificiales.

Vacheron Constantin x The Met presentan el programa “Obra maestra en tu muñeca”

Vacheron Constantin y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The MET) establecieron una colaboración en 2023 para salvaguardar y transmitir conocimientos y experiencias. Ahora, presentan el programa “Obra maestra en tu muñeca”, que ofrece a los clientes de la marca suiza la exclusiva posibilidad de crear un reloj Les Cabinotiers de edición única, cuya esfera incluirá una reproducción esmaltada de una obra de arte elegida por el cliente. Al encargar su pieza, los clientes también podrán disfrutar de una visita privada al MET en compañía de expertos.

abcV abrirá en The Mark Hotel, en Nueva York

El icónico restaurante abcV, un concepto de vanguardia del chef francés Jean-Georges Vongerichten, abrirá una segunda ubicación el 15 de abril en Upper East Side en The Mark Hotel, un lugar que podrán disfrutar los amantes del plant-based. abcV at The Mark resalta lo mejor de la Madre Naturaleza: ofrece platillos no transgénicos, sostenibles, artesanales y orgánicos que provienen de granjas locales. El menú está dirigido para comensales veganas y vegetarianas, que no consumen gluten y para quienes busquen inspirarse a través de platillos a base de plantas. Estará abierto para lunch y cenas todos los días.