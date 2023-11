Las novedades de la semana de Life and Style

Lacoste X EleVen by Venus Williams: Una colaboración exclusiva

La atleta ganadora de varios títulos de Grand Slam, defensora de la igualdad y la diversidad en el deporte, Venus Williams es también una emprendedora pionera cuya influencia se extiende más allá del tenis. Williams es embajadora de Lacoste desde el 2022, en esta ocasión presenta una cápsula en la que su marca EleVen by Venus Williams se fusiona con la estética de la empresa francesa. Se crearon 18 piezas, incluyendo una falda de tenis plisada y un suéter de lana adornado con la frase “Venus did it first”.

ZACAPA LA PASIÓN: La nueva edición limitada de Zacapa.

Como parte de su colección exclusiva, The Heavenly Cask, que destaca los aspectos que distinguen y otorgan singularidad a su ron, resaltándolos a través de la excepcional calidad que lo caracteriza, llega el nuevo ron Zacapa la Pasión. Creado por la maestra ronera, Lorena Vásquez, este ron es un homenaje a las impresionantes barricas de jerez Pedro Ximénez que se utilizaron en el proceso de envejecimiento de Zacapa. Con notas de ciruelas pasas, dátiles, vainilla, café y chocolate, Zacapa la Pasión es toda una experiencia gourmet.

Oasi Zegna y su celebración en la CDMX

El pasado 7 de noviembre, en los alrededores del Museo Casa de La Bola, la marca de moda masculina de lujo, ZEGNA, celebró la historia del territorio natural Oasi Zegna. El evento llevó a los invitados a un viaje gastronómico inspirado en la historia y el patrimonio de esta zona del siglo XVI. Oasi Zegna es un territorio natural de 100 km2 en los Alpes italianos establecido por el fundador de ZEGNA, un verdadero amante de la naturaleza. Este lugar ha sido testigo de tres generaciones sucesivas de la familia Zegna y ha sido reforestado con 500,000 árboles. Oasi Zegna se ha convertido en un verdadero ecosistema para la biodiversidad y un testimonio de la artesanía líder mundial de la marca.

La nueva edición de la colección Flora: Gucci Gorgeous Magnolia

Adéntrate en un mundo sin límites con Gucci Flora Gorgeous Magnolia Eau de Parfum. Una nueva dimensión al universo #FloraFantasy con este frasco lacado de color púrpura con flores vibrantes, diseñado para celebrar la fuerza interior y un poderoso espiritu. La fragancia se construye en torno a la Magnolia Alba, se complementa con la salvia sclarea. También, se añadió un toque de bayas de rocío y pachulí como base. Gucci Flora Gorgeous Magnolia también cuenta con maderas rubias, coco irresistible y una suave y adictiva vainilla. Por último, el Jazmin Sambac se hace presente con una mezcla de almizcles para aportar intensidad y calidez.

New Balance llega a la calle más glamorosa de América Latina: Masaryk

La reconocida marca de calzado y ropa deportiva inauguró su primera boutique en América Latina, ubicada en la exclusiva calle Masaryk en Polanco. La nueva tienda representa una propuesta innovadora de diseño retail y un exitoso modelo con enfoque vanguardista, este diseño pretende crear espacios de encuentro para que los visitantes puedan interactuar entre ellos y compartir inspiración. La oferta de zapatos y ropa fue cuidadosamente seleccionada para complacer tanto a los deportistas como a los fanáticos de la moda, hay todo lo necesario para que encuentres tu próximo look favorito.

Llegaron los nuevos y mejorados Triple Stitch de Zegna

La marca líder mundial de moda masculina de lujo, Zegna, nos presenta los nuevos Triple Stitch Vetta, una versión evolucionada de los emblemáticos Triple Stitch que están inspirados en las actividades al aire libre y los senderos en el entorno natural de Oasi Zegna, en los Alpes del norte de Italia, hogar de los valores Zegna. Estos Triple Stitch Vetta fusionan elementos de zapatos para senderismo y un toque deportivo, al igual que la perfecta combinación entre la elegancia urbana y la funcionalidad técnica. Son perfectos tanto para actividades diarias como para aventuras exteriores y clima frío.

Panerai inaugura una nueva boutique milanesa

Panerai estrena una nueva tienda en el renombrado triángulo de oro de Milán,

Incorporando influencias de la ciudad, el diseño fusiona elementos de diseño clásico, como el acabado de yeso blanco, las molduras y las cornisas. Estos detalles se integran con la estética de “Casa Panerai”, destacando los pilares fundamentales de la marca: la italianidad, el mundo marino, los héroes contemporáneos y la tecnicidad. Además, el emblemático reloj luminiscente de la Maison, que saluda a los visitantes en la entrada. Para realzar la experiencia inmersiva de la boutique, se incorpora una llamativa pared LED. En honor a la inauguración de la nueva boutique, Panerai presenta el Luminor Marina Milan Edition, una edición exclusiva limitada a 319 unidades, un número que hace alusión a la dirección única de la tienda.