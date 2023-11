El poder del olfato

“Los olores son manejados por el bulbo olfativo, es decir, la estructura ubicada en la parte frontal del cerebro que envía la información a las otras áreas del comando central del cuerpo para su proceso. Los olores toman una ruta directa al sistema límbico, incluyendo la amígdala y el hipocampo, regiones relacionadas con la emoción y la memoria”, concluye Colleen Walsh en su publicación What the Nose Knows publicada por The Harvard Gazette.

Esta es una forma muy científica para explicar por qué, cuando olemos una fragancia, podemos sentirla como un viaje en el tiempo hacia un punto específico de nuestras vidas o como si nos teletransportara a otra parte del mundo. Los perfumes tienen un efecto envolvente y poderoso que puede transformar el estado de ánimo, levantar la energía, complementar la personalidad, y mucho más. Incluso mejor: el efecto que provoca en nosotros al evocar ciertos momentos, también se manifestará en otras personas, quienes nos asociarán con ese aroma insignia.

El único problema es que, en un mundo donde verdaderamente existen cientos de miles de opciones, puede resultar estresante encontrar el perfume perfecto. Así, para simplificar este proceso, recomendamos delimitarlo teniendo en cuenta lo siguiente. El primer paso es determinar el presupuesto, con una ventana de precios que oscila entre los 600 y los 38,000 pesos; es decir, hay que elegir el rango que nos haga sentir más cómodos, teniendo en cuenta además que podría convertirse en un consumo recurrente. Después, determinar si lo que buscamos es una fragancia de nicho o una comercial. Las primeras son más difíciles de encontrar y replicar y suelen ser más caras; las segundas son prácticas, están disponibles en muchos formatos (aftershave, crema, travel-size...) y suelen modificarse ligeramente según el pH de la piel.

Una vez delimitada la elección, es momento de seleccionar la familia olfativa, paso en el que el gusto personal es lo más importante. La familia floral es una de las más conocidas y está compuesta por distintas flores como las rosas, el ylang-ylang, el jazmín o el nardo. La familia hespéride incluye las composiciones cítricas y frescas como la bergamota, la naranja y el limón. La familia aromática suele ser asociada con las fragancias masculinas y naturales, porque contiene ingredientes como el tomillo, el romero, la salvia, la lavanda y el té verde. La familia ámbar es cálida e incluye notas de almizcle, vainilla, maderas preciosas y especias.

La familia amaderada normalmente se emplea en la mayoría de las composiciones y cuenta con notas fuertes procedentes del sándalo, el enebro, el cedro y el vetiver. Por último, está la familia Chipre, muy natural por las notas de musgo, roble, ládano y pachuli que se entremezclan con notas hespérides frescas. No hay que obsesionarse con las definiciones ‘masculina’, ‘femenina’ o ‘sin-género’ de una fragancia. No se trata de acoplarse a una etiqueta, sino de encontrar el aroma con el que más nos identificamos.

Una vez definido lo anterior, podemos acudir a una tienda especializada para que nos ayuden a determinar cuáles son las mejores opciones disponibles. Aquellos con una personalidad introvertida o que simplemente no les gusta ser ayudados en las tiendas, pueden aplicar los filtros en internet para elaborar una lista definida que permita comparar las distintas opciones. En los llamados testers, basta con aplicar uno o dos sprays del perfume, agitarlo suavemente y esperar 15 o 20 segundos para disfrutar de la composición en su forma más genuina.

Es importante tomar tiempo entre cada prueba para permitir que la nariz descanse y, de este modo, oler cada perfume en profundidad y sin saturarnos. Una vez que hayamos identificado dos o tres favoritos, el siguiente escalón es probarlos sobre la piel, paso esencial porque las fórmulas interactúan con el pH de nuestra dermis para modificarse suavemente. Y, para personalizar aún más el aroma insignia, el layering es la técnica perfecta. Se trata de aplicar varios perfumes por capas para mezclar las composiciones y crear un aroma que nadie más sabrá cómo replicar.