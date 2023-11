Timberland celebra 50 años de la 6” boot

A pesar de que el tiempo ha transformado todo a su alrededor, en la icónica 6” boot permanecen intactas su artesanía y durabilidad, rasgos que le han dado el lugar que hoy tiene y que es parte de la inspiración de siete artistas alrededor del mundo que se han sumado a estos festejos. 50 años de arte convertido en botas auténticamente únicas, nos confirman que el statement que nos fascina en Timberland es cierto, THIS IS NOT A BOOT, THIS IS YOUR CANVAS.