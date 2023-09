El dinero habla, la riqueza susurra

Business of Fashion, una de las biblias dentro del sector, advierte de esta tendencia: el resurgimiento del llamado quiet luxury o lujo silencioso frente al lujo de los logos, más popular que democrático, que los influencers llevaron a su máxima expresión durante la pasada década. También la ficción secunda esta profecía de la mano del éxito de series como Succession, que abogan por una estética deluxe mucho más discreta, perceptible solo para miradas expertas, adiestradas en “saber distinguir el grano de la paja”, como señala Gustavo Egusquiza, consultor en comunicación y branding experto en lujo.

“El lujo no es lo que pesa, no es lo que vale... El lujo es lo que eres”, señala Enrique Loewe, presidente de honor de la Fundación Loewe. “Nunca he considerado que lo que hacíamos en Loewe fuese un trabajo rela- cionado con el lujo, sino con otras cosas, como el métier, el trabajo, el oficio de nuestros artesanos, y otros valores, como la posibilidad de crear belleza a través de una marca con trascendencia internacional.

El lujo es la verdad”, sentencia. “Hagamos las cosas bien, de modo que ellas mismas creen valores. El lujo basado en el desequilibrio que exalta valores como ‘yo tengo más que tú’ es un fracaso, porque el verdadero lujo es aquel que engrandece al hombre. En este momento, el lujo es mucho más sutil que eso, es mucho más romántico y mucho más profundo”, concluye.

El mejor ejemplo lo encontramos en Marta Ortega, presidenta del grupo Inditex e hija del fundador de Zara, Amancio Ortega. Su estilo es analizado con lupa por los estilistas de todo el mundo y figura ya en la lista de las mujeres mejor vestidas del mundo gracias a su amor por los básicos de la marca que conjuga con prendas y accesorios de otras casas como Valentino. Pero además de haberse convertido en un referente en materia de estilo, también ha resultado tener un olfato infalible para los negocios, ya que des- de que accedió a la presidencia no ejecutiva el grupo inició un giro hacia la calidad, con ediciones de autor como las de Charlotte Gainsbourg (2021), Narciso Rodriguez (2022) o los perfumes firmados por narices invitadas como Hamid Me- rati-Kashani, que le han permitido cerrar el ejercicio de 2022 con un beneficio de 4,130 millones de euros, 27 por ciento superior al del año pasado y superior también en 13.5 por ciento al de 2019, antes de la eclosión de la pandemia.

TOM FORD // KHAITE

(IMAX TREE)

Los expertos aseguran que esta tendencia no ha hecho más que empezar y vaticinan un regreso del minimalismo de los años 90 basado en la excelencia de los tejidos y la simplicidad del corte, como ya hemos visto en las últimas colecciones de marcas como Dior, Valentino o McQueen, y también, sorprendentemente, en otras como Versace, que en su colección otoño-invierno 2023 apuesta por looks monocromos y siluetas más rigurosas que se oponen a la estética fundacional del creador de la casa italiana. ¿Por qué? Porque en tiempos de incertidumbre económica como los que estamos viviendo, el lujo prefiere mantener un perfil bajo que le permita establecer fronteras invisibles entre ese 1 por ciento de la población mundial compuesta por los millonarios y el resto de la población, esa que no está adiestrada para distinguir a simple vista la diferencia entre el cashmere, la vicuña o la lana.

Algunos expertos aseguran que el nacimiento de este tipo de lujo, a medio camino entre el minimalismo de los 90 y el normcore de 2010, se produjo a raíz de la crisis financiera internacional de 2008. En plena hecatombe bursátil, surgieron marcas como The Row, de las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen, o Tom Ford, quien fundó su marca homónima en 2007 (dos años después de abandonar Gucci) para consolidarse como epíto- me de lujo en plena recesión gracias a prendas tan exquisitas como sus batas de terciopelo, con un precio de salida de más de 1,000 dólares. Otras casas como Céline también vivieron su edad de oro en esta época bajo la supervisión de su directora creativa, Phoebe Philo, quien siempre se manifestó en contra de la tiranía de las tendencias y a favor de un lujo esencial ba- sado en básicos minimalistas, a precios, eso sí, maximalistas.