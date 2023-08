Deslumbra en el Eras Tour de Taylor Swift en México con los mejores outfits

Outfits de The Eras Tour

¿Botas de colores, botas llenas de glitter o un vestido lleno de flores? Aquí te dejamos algunas opciones para esos Swifties hombres y mujeres que no quieren dejar a un lado el dress code para asistir a tan esperado concierto.

El reto es sencillo: solo debes elegir tu etapa favorita de uno de los 10 discos para hacer la combinación perfecta de tu look, ¿están listos? Porque llegó el momento de brillar:

La versatilidad inspirada por Taylor: mujeres swifties

Las mujeres Swifties han adoptado la versatilidad de Taylor en su estilo. Desde el encanto vintage hasta el elegante glamour moderno, sus outfits capturan la esencia de las diversas épocas musicales de Swift. Vestidos con estampados florales y faldas plisadas canalizan la nostalgia de los inicios de Taylor, mientras que trajes monocromáticos y conjuntos de dos piezas reflejan su madurez artística actual.

. (Cortesía)

Atrevida elegancia: hombres swifties

Los hombres Swifties no se quedan atrás en cuanto a estilo. Han abrazado la atrevida elegancia que caracteriza a Taylor Swift. Camisetas estampadas con letras de canciones emblemáticas, chamarras de cuero y jeans ajustados crean un look audaz que rinde homenaje al espíritu rebelde de Swift. Los hombres swifties demuestran que la moda no tiene género y que el estilo personal es una forma poderosa de expresar su amor por la música de Taylor. No olvides agregar boas de colores a tu outfit, botas o un sombrero vaquero.

. (Fotoarte: Pamela Jarquin)

DIY y personalización: Elementos Clave

Tanto para hombres como mujeres, la personalización es fundamental en los outfits swifties. DIY (hazlo tú mismo) y la creación de prendas personalizadas son prácticas comunes entre los seguidores de Taylor Swift. Desde la serigrafía de letras de canciones en camisetas hasta la decoración de abrigos con motivos que hacen referencia a sus canciones favoritas, sin duda la creatividad está en pleno apogeo en la comunidad ¡y amamos eso!

. (Fotoarte: Pamela Jarquin)

El regreso de las eras: un paseo por la historia musical de Swift

Los outfits de los swifties están representando diferentes eras musicales de Taylor. Desde el encanto rústico de "Fearless" hasta el estilizado pop de "1989" y la introspección de "Folklore", los fans eligen atuendos que encapsulan cada período. Esto no solo es un tributo a la evolución de Swift como artista, sino también una forma de conectarse con sus propias experiencias y emociones a lo largo de los años. Aquí amamos la era de “Lover”.

. (Fotoarte: Pamela Jarquín)

Una comunidad unida por el estilo, la música y pasión

Los outfits de los swifties, ya sean para hombres o mujeres, van más allá de la moda. Son una manifestación tangible de la pasión compartida por la música de Taylor Swift y la comunidad que ella ha creado. A través de la moda, los swifties pueden expresar su individualidad y al mismo tiempo pertenecer a una comunidad unida por el amor a la música y al estilo de una de las artistas más influyentes de la industria pop. Y por supuesto que los friendship bracelets tampoco pueden faltar, ¿ya tienes listos los tuyos?