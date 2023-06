Orgullo 2023: Las novedades de la semana Pride

Para unirse a la celebración que tiene como objetivo instar a la tolerancia, igualdad de derechos y dignidad de personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, diversas marcas de moda, tecnología, repostería y más presentaron ediciones especiales y en Life and Style te decimos cuáles son.

Shake Shack

Shake Shack lanzó la malteada Vainilla Cookies & Cream Shake (custard de vainilla con galleta de chocolate, topping de crema batida y chispas de arcoíris) durante todo el mes de junio para apoyar a la comunidad LGBTQ+. Por tercer año consecutivo la marca donará el 50% de las ganancias de su malteada especial a Refugio Casa Frida, un albergue ubicado en la CDMX que brinda rescate, atención y cuidado integral a personas de la comunidad que huyen de violencia extrema, a personas perseguidas y jóvenes expulsados de sus hogares debido a su orientación sexual e identidad de género.

Converse

Este año la colección y campaña anual Converse Pride, protagonizada por Big Freedia, celebra a aquellos que están orgullosos de vivir la vida y expresarse en sus propios términos. Una vez más, la marca recurrió a su amplia comunidad de colaboradores y aliados LGBTQ+ para informar e inspirar la campaña y la colección ‘Proud to Be’. En la colección se incluyen distintas siluetas, cada una adornada con sus propios detalles, como las agujetas Pride que se entretejen a través del Run Star Legacy CX, bloques de color del arcoíris sobre el Chuck 70 Plus o el Chuck Taylor All Star.

TOMS

TOMS se une a la celebración del mes del Orgullo LGBTQ+ en México para contribuir a un mundo donde todas las personas sean valoradas y respetadas a través de la creación de productos en tendencia que reflejan la diversidad y promueven su visibilidad. Por ello presentó una edición de calzado y accesorios inspirados en la comunidad; cada artículo adquirido será una forma de mostrar apoyo y solidaridad. Están disponibles en su tienda física en Colima 143, Colonia Roma, y en su tienda online.

Dockers

Dockers celebra este mes del Orgullo y más allá con una nueva colección inspirada en las infinitas expresiones del amor. La colección Dockers Pride 2023 incluye cinco estilos para todos los géneros: dos camisetas, una camiseta de tirantes, una sudadera de cuello redondo y unos shorts en los característicos tonos khaki por los que es conocida la marca. Símbolos de “paz” y “te quiero” en lenguaje de signos americano bellamente bordados aparecen en algunos modelos. Esta colección está disponible en tiendas departamentales, en la tienda online y Tiendas Dockers.

Ojo de Tigre

Ojo de Tigre presenta su botella edición Pride como una bebida sin pretensiones, humana y cercana, convirtiéndola en una oportunidad para celebrar la diversidad y el amor en todas sus formas invitando con su iniciativa “Comparte el orgullo” a unirse en un espíritu de inclusión y aceptación. Junto con PrideMX, la marca tiene el propósito de crear una sociedad más empática, justa y respetuosa. La botella de edición especial se encuentra disponible ene Sam’s Club, La Europea, Amazon, Rappi, Palacio de Hierro y Mercado Libre.

Pastelería Cardín

Cardín Pastelería expresa su orgullo mediante creaciones únicas que combinan elementos de la cultura LGBTQIA+ con el distintivo sabor que la caracteriza. En esta ocasión, prepara delicias especiales como galletas de mantequilla decoradas con royal icing, las cuales adoptan la forma de adorables ajolotes LGBT+ y corazones llenos de color. Además, ofrece frascos de mini galletas en forma de emojis que representan las expresiones típicas de la comunidad queer. Estas creaciones reflejan el compromiso de Cardín Pastelería con la diversidad y el deleite de sus clientes.