Benjamine Clementine: aires nuevos para el arte

Gentleman Society: la campaña

¿Puedes contarnos más sobre el rodaje de la campaña publicitaria? ¿Y qué pasa con el ambiente de rodaje de televisión?

Fue una gran experiencia. A menudo, como audiencia, solo vemos el resultado final de un trabajo muy duro. Y el trabajo siempre es excelente cuando las personas con las que trabajas comparten la misma pasión y tienen buenos modales y son consideradas. Había mucho que aprender de la mayoría de las personas que contribuyeron a la campaña y mucho de lo que inspirarse.

Visión de belleza

¿Qué hace que una persona, hombre o mujer, sea hermosa a tus ojos?

El coraje es lo más hermoso. Voluntad de superar las expectativas no para complacer a los demás sino solo para uno mismo.

¿Tienes una rutina de belleza diaria?

Soy naturalmente hermosa. Esa es solo otra forma de decir quién soy. Mis pensamientos inspiran hermosas ideas y el olor del perfume Gentleman Society me ha llevado a nuevas alturas que nunca creí posibles. Paso la mayor parte de mi tiempo en casa, así que durante días casi no cambio nada en mi rutina. De hecho lo único que evoluciona son mis pensamientos y mi trabajo, de ahí que me guste ambientar cada mañana con un poco de incienso y una taza de té. Me gusta tomar duchas frías sea cual sea el clima porque prospero mejor en modo shock.

Una trayectoria en ascenso

¿Cómo llegaste a trabajar en la música? ¿Y más recientemente en la industria del cine?

Es una larga historia para ser honesto. Todo comenzó cuando me sentí profundamente conectado con el trabajo de Erik Satie cuando tenía 11 años. Pasé la mayor parte de mi adolescencia solo, con la sensación de ser rechazado por otros jóvenes. Cuando me propuse dejar la casa de mi familia, acabé cantando en todas las calles y estaciones de metro de París, hasta que tuve la suerte de ser descubierta por un agente y finalmente poder grabar mi primer disco. Lo mismo ocurre con la industria del cine. Durante COVID, no tenía la posibilidad de hacer una gira musical, así que recurrí a actuar por sugerencia de mi agente musical. Tuve la suerte de que Denis Villeneuve me ofreciera un papel en su película Dune. Actualmente estoy trabajando en mi segunda película y es muy interesante establecer comparaciones entre la música y la actuación. Al final, ambas son formas de arte y lo que importa es cuánto quieres comprometerte con la idea.

Escribes y compones tus canciones, ¿cuál es tu proceso creativo?

Durante mis primeros años como músico profesional, solía recitar mis poemas mientras tocaba los acordes del piano, hasta que la canción se volvió significativa para mí. Después de haberlo hecho durante muchos años, ahora estoy probando diferentes métodos a través de la ingeniería musical. He aprendido mucho sobre ecualización y compresión y cómo enriquecen cada canción que grabo. Escribir música se ha vuelto más complicado pero al final vale la pena.

¿Cómo se puede comparar este proceso con la creación de una fragancia?

En la música hay diferentes progresiones de acordes, estilos de ejecución, técnicas. Y luego, hay frecuencias mayores y menores, ya sean desconocidas o conocidas. Para mí, el perfume es muy parecido: se requieren varios meses de pruebas para encontrar el acorde de fragancia adecuado. Adquirir y lograr la fragancia deseada es muy similar a cómo hago música.

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Hay algún tema o artista que te inspire especialmente?

Frecuentemente me inspiro en Erik Satie y Jean-Michel Basquiat. Personalmente, Satie fue mi primera inspiración musical. Aprendí mucho de él sobre cómo utilizar técnicas sencillas para dar vida a algo muy abstracto. En mi mundo y quizás en el mundo de Satie, menos es más. En cuanto a Jean-Michel Basquiat, lo descubrí a través de un gran amigo que conocí en la década de 2010, la pintura de Julian Schnabel Basquiat habla por sí sola, pero lo que me parece fascinante es su obsesión por la historia. Lo encuentro muy consciente de la importancia de la historia.

¿Cuál es tu primer recuerdo musical?

Robé un piano de juguete a la edad de 5 años de la escuela porque estaba totalmente fascinado con él. Obviamente devolví el pequeño instrumento pero fue un momento clave en mi vida.

¿Cuál es el primer álbum que compraste/escuchaste? ¿Y tú cuáles escuchas actualmente?

Realmente nunca busqué música para escuchar. La música siempre fue algo natural para mí, pero cuando me mudé a París, el primer álbum que compré fue Kind of Blue de Miles Davis. Actualmente escucho todas las obras de Isao Tomita.

¿Cuáles son tus proyectos actuales y futuros?

Estoy trabajando en una película, pero lamentablemente no puedo revelar nada al respecto todavía. Pero me enamoré de las obras del director hace un tiempo. De hecho, él fue quien primero se me acercó y me preguntó si actuaría, hace unos siete años. También acabo de lanzar mi tercer álbum, And I Have Been, por lo que habrá muchas giras el próximo año.

Como artista y más en general como persona, ¿cuál es tu mayor ambición?

Mi mayor ambición es amar.