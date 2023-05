Timothée Chalamet es el nuevo embajador de Bleu de Chanel

En poco tiempo, el multifacético Timothée Chalamet ha acumulado un currículo ilustre de actuaciones ricas y diversas hasta el momento, trabajando bajo la dirección de los autores más distinguidos de Hollywood tras de comenzar en el teatro fuera de Broadway.

Sus papeles más destacados incluyen Interstellar de Christopher Nolan, Lady Bird y Mujercitas de Greta Gerwig, Beautiful Boy de Felix Van Groeningen, The French Dispatch de Wes Anderson, Don't Look Up de Adam McKay, el éxito de taquilla internacional Dune de Denis Villeneuve y, en fechas más recientes, Bones and Bones de Guadagnino.

Para terminar este 2023, volverá a interpretar su papel protagónico en la muy esperada Dune: Part Two y encarnará al personaje homónimo en Wonka, la película musical precuela de la novela de Roald Dahl de 1964 Charlie and the Chocolate Factory. Por si no fuera poco, el actor interpretará a continuación a Bob Dylan en A Complete Unknown, de James Mangold, que arrancará a filmarse este verano.

Bleu de Chanel representa su primera colaboración con Chamalet como embajador oficial de cualquier marca de moda o belleza. Desafiando las ideas preconcebidas de la perfumería masculina, la próxima campaña marca un hito tanto para Timothée Chalamet como para la maison, marcando el comienzo de nuevas eras para él como icono moderno y para el legado de la fragancia.