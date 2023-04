Una cuestión accesoria

LOUIS VUITTON

Infinita obsesión creativa

Una década después de su primera colaboración, Louis Vuitton y Yayoi Kusama crean una colección cápsula que ha fascinado al mundo.

Los mundos del arte y de la moda se han inspirado y nutrido mutuamente durante décadas, regalándonos creaciones que han terminado por convertirse en objetos de culto. Probablemente, el mejor ejemplo sea la colaboración entre Louis Vuitton –con Marc Jacobs entonces como director creativo– y la artista japonesa Yayoi Kusama, lanzada en 2012. A 10 años de aquel primer encuentro creativo, la maison francesa ha presentado una segunda colección que hace eco de aquellas primeras piezas gracias a la incorporación de los inconfundibles motivos de las obras de Kusama. La bolsa de viaje Keepall 45, confeccionada en la tradicional lona café estampada con el monograma de la marca, fue el lienzo perfecto para plasmar coloridos lunares con un efecto tridimensional pintado a mano, una pieza perfecta para llevar en la cabina del avión. La correa removible y ajustable, la cremallera de doble cierre con candado, las asas individuales y el logotipo LVxYK en el interior completan este diseño con vocación de clásico.

TIFFANY & CO.

Maestro de la forma y del movimiento

El broche Bird on a Rock, uno de los diseños más reconocibles de Tiffany & Co., es testimonio de una de las colaboraciones creativas más prolíficas de la historia.

El legado de algunas marcas está indisolublemente ligado a la visión y la creatividad de ciertos prodigios del diseño. Tal es el caso de Tiffany & Co. y el francés Jean Schlumberger, quien escribió un nuevo capítulo en el diseño de joyas cuando comenzó su legendaria colaboración con la casa en 1956. Gran parte de su inspiración provenía del mundo natural –del cielo y el mar a la flora y la fauna– y su genio fue alimentado por el suministro ilimitado de las mejores gemas de colores que fueron puestas a su disposición. Uno de sus diseños más célebres es el broche bautizado como Bird on a Rock, una pieza que desde su presentación generó expresiones de sorpresa y dibuja sonrisas en el rostro de quien las admira. La figura de un pájaro que descansa sobre una imponente gema sigue siendo hasta nuestros días una de las creaciones más reconocibles de la firma estadounidense y complemento de los looks más admirados, como el de Michael B. Jordan en la más reciente ceremonia de entrega de los Oscar.